Suheyn Cipriani se llevó S/20 mil en EVDLV: Las 18 preguntas sobre su infancia, César Vega y más

Suheyn Cipriani estuvo de invitada en "El Valor de la Verdad", programa conducido por Beto Ortiz. Entre lágrimas y con mucha firmeza, respondió 18 preguntas que revelaron momentos dolorosos de su infancia, su relación con el salsero César Vega y más. Al final, se llevó 20 mil soles.

Las 18 preguntas que respondió Suheyn Cipriani en EVDLV

La modelo y exreina de belleza Suheyn Cipriani vivió una de las noches más intensas de "El Valor de la Verdad". Frente a Beto Ortiz y con su padre y amigos como apoyo contestó 18 preguntas sobre su pasado, revelando episodios de violencia en su infancia y su tormentosa relación con el salsero César Vega. Al final, se llevó 20 mil soles como premio.

Nivel 1 - Premio: S/5 mil

1. ¿Te invitó a salir Jefferson Farfán?

Respuesta: Sí. (Verdad). Coincidieron en una discoteca, conversaron y él le propuso reunirse en una parrillada. Ella lo recuerda como una anécdota de su vida social antes de las experiencias más duras que viviría después.

2. ¿Te dijo Suu Rabanal que eras una 'p...'?

Respuesta: Sí. (Verdad). Hubo insultos por parte de la cantante, quien tenía un vínculo previo con el padre de su hija. Esto generó tensiones y comentarios negativos hacia ella.

3. ¿Abusó de ti la pareja de tu madre?

Respuesta: Sí. (Verdad). A los siete años fue víctima de abuso por parte de la pareja de su madre. Lo más doloroso fue que su mamá no le creyó y decidió ponerse del lado del agresor.

"Él me trabajaba mucho a la psicología porque sabía cosas que nadie más sabe", mencionó la modelo tras la dura revelación.

4. ¿Te dijo tu madre que estabas endemoniada?

Respuesta: Sí. (Verdad). Tras el abuso, su madre la llevó a la iglesia, donde le aseguraron que tenía un "espíritu de seducción", culpándola injustamente de lo que había sufrido.

5. ¿Intentaste matarte a los 8 años?

Respuesta: Sí. (Verdad). El maltrato constante en casa la llevó a pensar en terminar con su vida, incluso intentando ingerir sustancias peligrosas para hacerlo.

"Así no quiero vivir", recordó Suheyn que pensó tras vivir esos años de maltrato, impactando con su confesión.

Nivel 2 - Premio: S/10 mil

6. ¿Cancelaste tu viaje a España por una salida con César Vega?

Respuesta: Sí. (Verdad). Estaba a punto de viajar para seguir estudiando, pero decidió quedarse tras conocer al salsero, algo que cambiaría su vida drásticamente.

7. ¿Te pateó el vientre César Vega cuando estabas embarazada?

Respuesta: Sí. (Verdad). Fue víctima de una agresión física grave mientras esperaba a su hija. Aunque lo denunció, él solo recibió prisión suspendida.

8. ¿Te pidió César Vega que abortaras?

Respuesta: Sí. (Verdad). Después de planear un embarazo juntos, él cambió de opinión y le pidió que no siguiera adelante, manteniéndola en una confusión constante.

"Necesito que te tomes una pastilla, ya no quiero tener un hijo", contó Suheyn que le dijo Ce´sar Vega sobre su embarazo.

9. ¿Te abandonó César Vega en la clínica tras haber dado a luz?

Respuesta: Sí. (Verdad). A pesar de estar en el parto, él llegó con resaca y de mal humor, lo que convirtió un momento especial en una experiencia amarga.

10. ¿Te botó César Vega del departamento con tu hija recién nacida?

Respuesta: Sí. (Verdad). Apenas una semana después de salir de la clínica, fue echada de la casa en medio de una discusión, cuando aún estaba débil.

Nivel 3 - Premio: S/15 mil

11. ¿Rompió César Vega las puertas de tu departamento?

Respuesta: Sí. (Verdad). En estado de ebriedad, él dañó la propiedad de manera violenta, lo que aumentaba su miedo y tensión en casa.

12. ¿Es César Vega un alcohólico?

Respuesta: Sí. (Verdad). Muchos de los episodios de agresión ocurrieron cuando él estaba bajo los efectos del alcohol, pese a haber intentado rehabilitarse.

13. ¿Te amenazó de muerte César Vega?

Respuesta: Sí. (Verdad). Fue víctima de amenazas graves que aumentaron su miedo por su seguridad y la de su familia.

14. ¿Intentó César Vega matar a tu padre?

Respuesta: Sí. (Verdad). En medio de una discusión, él tomó un cuchillo para agredir a su papá, pero este logró defenderse antes de que ocurriera algo peor.

15. ¿Te escupió César Vega en la cara?

Respuesta: Sí. (Verdad). Este hecho ocurrió cuando apenas llevaban dos semanas de relación, marcando el inicio de un patrón de agresiones.

Nivel 4 - Premio: S/20 mil

16. ¿Te ahorcó tu madre hasta casi perder el conocimiento?

Respuesta: Sí. (Verdad). Fue uno de los momentos más peligrosos que vivió en casa, pero su abuela la rescató y la llevó a vivir con otros familiares.

17: ¿Perdonaste a tu madre?

Respuesta: No. (Verdad). Aunque mantiene un trato cordial, siente que aún no ha podido perdonar lo que ocurrió en su infancia.

18. ¿Te negaste a mostrar las pruebas de la brutal agresión de César Vega?

Respuesta: Sí. (Verdad). Decidió no presentar fotos ni audios a las autoridades para evitar que su hija creciera con el resentimiento de ver a su padre preso.

"No quería verlo preso. Es el papá de mi hija... no tengo odio ni resentimiento hacia su persona", explicó la modelo.

Suheyn Cipriani ganó S/ 20 mil en "El Valor de la Verdad"

La noche fue de mucha tensión y emociones encontradas para Suheyn. Frente a las preguntas más difíciles de su vida, la modelo no solo se sinceró sobre momentos que había guardado en silencio por años, sino que también logró llevarse el premio mayor de 20 mil soles.

Este dinero, más allá de ser un logro económico, representa para ella el cierre de un capítulo marcado por el dolor y la superación.

Suheyn Cipriani respondió 18 preguntas en "El Valor de la Verdad", reviviendo momentos duros de su infancia y su relación con César Vega. Entre recuerdos de violencia, decisiones difíciles y episodios que marcaron su vida, la modelo mostró fortaleza y ganó 20 mil soles.