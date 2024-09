Lourdes Sacín 'chanca' a Julián Zucchi por compararla con su reportera: "No me minimices"

Lourdes Sacín salió al frente mediante sus redes sociales para responderle fuerte y claro a Julián Zucchi quien quiso minimizar a la comunicadora al ser comparada con su actual pareja Priscila Mateo.

La expareja de Andy V consideró injusto que se le tome como ejemplo cuando se habla de la 'incondicional' y sea comparada con Priscila cuando ella asegura que la situación es totalmente diferente.

Lourdes Sacín arremete contra Julián Zucchi

Hace unos días Julián Zucchi realizó una transmisión en vivo donde conversaba con sus seguidores y aseguraba que no le parece junto que comparen a Priscila Mateo con Lourdes Sacín al ser tildada de la 'incondicional'.

Es por ello que Lourdes decidió no pasar por paños tibios estas declaraciones del argentino a las cuales consideró absurdas por pretender hacerla quedar mal con sus seguidores en una situación del que ella es totalmente ajena.

Inicialmente, la comunicadora aseguró que no tendrían porque compararla con Mateo ya que su carrera como periodista es mucho más amplia que la de la ex trabajadora de Magaly e incluso le ha costado mucho más sacrificio luego de haber estado envuelta en un escándalo al involucrarse con Andy V.

"No me minimices porque mi carrera como periodista es mucho mas amplia incluso que la de Priscila haciendo periodismo de investigación hasta el día de hoy sigo haciendo periodismo de investigación en un programa que prefiero no decir donde estoy porque prefiero hacer perfil bajo", dijo en un primer momento Lourdes.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para darle un consejito a Priscila recalcando que ella sabía muy bien las consecuencias de mantener una relación con un personaje del mundo del espectáculo y es que es ella quien también se ve expuesta a todo tipo de comentarios que le caiga al argentino agregando que así son las relaciones con famosos' te llevas el paquete completo'.

"El hecho de hacerte pública salir de atrás del micrófono detrás de cámara para pasar delante a exponerte a las críticas a lo que te digan cuesta, es difícil, choca, a mí me chocó enormemente y es lo único por lo que me pueden comparar con Priscila", agregó.

Por otro lado, añadió que Priscila Mateo tiene la suerte de tener una jefa que todavía confía en su trabajo y que no le ha cerrado las puertas de su programa por si evalúa regresar, caso contrario que pasó con ella ya que cuando se vio expuesta a los medios, su trabajo lo perdió en un abrir y cerrar de ojos.

"A mi no me dieron la oportunidad de seguir trabajando como Magaly a mi me sacaron de una", dijo Sacín.

Finalmente, se dirigió a Julián esperando que no se vuelva a dirigir hacia ella solo para hacer comparaciones absurdas sobre su vida privada.

"Tu comentario de les parece justo que la llamen a Priscila la nueva incondicional como Lourdes Sacín, me parece absurdo tu comentario porque ne cuestión de periodismo no hay nada que me pueda decir", concluyó.

Priscila Mateo revela sus planes tras renunciar a 'Magaly TV'

En un extenso comunicado, Priscila comentó que había cumplido su ciclo en 'Magaly Tv, la firme' ya que está trabajando en el programa hace dos años y medio, por lo que ahora quiere enfocarse en sus proyectos personales y seguir adelante como emprendedora.

"Estar en el programa ya no era mi sueño, mi sueño es estudiar una maestría fuera, e irme por el lado empresarial donde tendré una línea de carrera o emprender y ser mi propio jefe. Ya aquí había llegado a mi límite como profesional, yo no me veo como productora, como se lo comenté en varias oportunidades a mis jefes.", escribió en su cuenta de Instagram.

Priscila Mateo cuenta sus planes profesionales

Enseguida, Priscila destacó el compañerismo y amistad que desarrolló con varios de sus colegas en el programa de ATV, para luego reafirmar que abandonó el espacio televisivo por decisión personal, no por presión o influencia de una tercera persona.

"Si hoy tomé esta decisión, no fue un impulso ni mucho menos por alguien, fue una decisión pensada. Siempre estaré agradecida con el programa porque aprendí durante estos dos años y medio, también rescato a algunos compañeros que se volvieron amigos y fueron mi soporte", agregó.

Actualmente, Julián Zucchi se ha dedicado a defender a su pareja Priscila Mateo de las críticas, sin un poco de respeto para personas como Lourdes Sacín quien también fue mencionada en su pleito con Magaly Medina.