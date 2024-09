Greissy Ortega denuncia a su expareja Ítalo Villaseca por acoso: "No me quedaré callada"

La hermana de Milena Zárate se presentó en la comisaría de Lince para lanzar una fuerte denuncia contra su expareja Ítalo Villaseca. En ese sentido, la colombiana Greissy Ortega detalló que el influencer la acosa y amenaza con quitarle la custodia de sus hijos, lo cual la tiene perturbada.

Tras ello, la pareja de Randol Pastor aseguró que Villaseca le envía continuos mensajes desde que empezó a rehacer su vida. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Greissy Ortega denuncia a su expareja por acoso

Nuevamente la colombiana Greissy Ortega y su expareja Ítalo Villaseca se ven enfrentados. En esta ocasión, la hermana de Milena Zárate denunció al padre de sus hijos por acoso desde que ella decidió rehacer su vida al lado de Randol Pastor.

En ese sentido, la influencer se presentó en la comisaría de Lince para realizar la denuncia contra Ítalo Villaseca. "No estoy dispuesta a quedarme callada. Si no voy a dejar a mi pareja, él me dice que busque un arquitecto, como si quisiera que me pusiera un novio", expresó Ortega, visiblemente indignada.

Por otro lado, la hermana de Milena Zárate reveló que hace pocos días Ítalo Villaseca le envió mensajes pidiéndole perdón. Incluso, según la denunciante, su expareja la felicitó en su papel como madre. Estas declaraciones causaron sorpresa, pues ahora Greissy Ortega denunció a su expareja.

"Él me pidió perdón hace tres días, lloró y me dijo que soy la mejor mamá del mundo. Parece que se le olvidó todo eso; no puedes humillar a alguien y luego pedir perdón", agregó Greissy Ortega.

Ítalo Villaseca manda fuerte advertencia a Randol Pastor

Ítalo Villaseca expresó su preocupación por sus hijos con Greissy Ortega, después de que medios de espectáculos publicaran informes sobre Randol Pastor, quien enfrenta acusaciones por delitos sexuales, violencia física, robos, y por no cumplir con el pago de pensión alimentaria de sus hijos, según denuncias de sus exparejas.

Villaseca acusó a Greissy Ortega de desentenderse de sus hijos y viajar a Perú únicamente para mostrarse como artista. También criticó su decisión de tener una relación con alguien que pone en riesgo la seguridad de los niños y que se involucra en su educación, revelando además que el cuñado de Erick Elera se atrevió a contactarlo.