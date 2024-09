Julián Zucchi respalda a Priscila Mateo tras renunciar al programa de Magaly: "Abuso de poder"

Hace unas horas la ex trabajadora de Magaly Medina, Priscila Mateo, decidió emitir un comunicado en sus redes sociales donde confirmaba la salida del programa de espectáculos debido a las continuas críticas que era expuesta y las burlas de sus propios compañeros a causa de su relación con Julián Zucchi.

Es por ello que el productor argentino decidió realizar una transmisión en vivo en sus redes sociales para comentar esta polémica situación y darle su total apoyo a su actual pareja Priscila Mateo quien al parecer habría priorizado su tranquilidad.

La renuncia de Priscila Mateo al programa de Magaly Medina ha provocado una polémica debido a que usuarios han afirmado que la reportera no tuvo la suficiente 'correa' para apechugar los comentarios negativos que le hacía su propia jefa al hacer público su romance con la ex pareja de Yiddá Eslava.

Sin embargo, ha sido Julián Zucchi quién decidió no ser ajeno a la decisión de su actual pareja y recalcó que no presionó en su decisión a Priscila por el contrario la viene apoyando en lo que ella decida que es mejor para su carrera.

El actor aseguró que es Magaly Medina quien ha orillado a la reportera a renunciar ya que la ha criticado en diversas oportunidades desgastando su voluntad de querer continuar en el programa.

Julián Zucchi hace transmisión en vivo

Y es que al parecer el argentino considera que Magaly Medina ha aprovechado su cargo como jefa para criticar a diestra y siniestra la vida personal de su trabajadora Priscila Mateo sin considerar que es madre de familia y que puede afectarle sus comentarios a su entorno más cercano.

Incluso recalcó que no es novedad que diversos ex trabajadores de Magaly han salido al frente asegurando que la periodista maltrata y abusa de su poder en diferentes oportunidades.

"Cuando una jefa abusa o maltrata sus dj y su maltrata a su equipo de trabajo, burlarse de su equipo Yo no haría eso con mis hijos no haría que todo el mundo vaya por la calle diciéndole 'amiga date cuenta'" , agregó Julián.

Asimismo, durante la transmisión en vivo aseguró que en los comentarios habían personas a favor y en contra recalcando que las personas que aboguen a favor de Magaly son aquellos que promueven la violencia y la normalizan.

Además, agregó que todo lo dicho el día de ayer en su programa de 'Magaly Tv la Firme' es totalmente falso ya que considera que no es una persona manipuladora que influencia otras a hacer lo que él desea.

"Todo lo que dijo y aseguró es falso no sé en qué se basa para decirme manipulador ni qué pruebas tiene me da pena que por falta de notas hacen la nota de mí y porque tienen que rellenar el programa terminan lastimando gente que no tiene sentido que las lastimen", aseguró.