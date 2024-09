Magaly revela la renuncia de su reportera Priscila Mateo: "Deja su carrera por alguien que no vale la pena"

El día de ayer en el programa de Magaly TV la firme se dio a conocer que la reportera del programa Priscila Mateo había decidido dar un paso al costado como parte del equipo de la popular 'Urraca' debido a todo el cargamontón que ella considera que viene recibiendo desde que inició su relación con el argentino Julián Zucchi.

Magaly Medina lamentó la decisión de su ahora extrabajadora asegurando que su renuncia se debe a la presión de Julián Zucchi debido a las críticas que le viene diciendo desde que terminó su relación con Yiddá Eslava.

El último programa de 'Magaly Tv la Firme' anunció una triste noticia y es que la conductora dio a conocer en pleno informe sobre Julián Zucchi que su reportera Priscila Mateo había decidido renunciar por toda la polémica que vive desde que inició una relación con el argentino e incluso aseguró que su propio equipo de trabajo se burlaba de ella constantemente.

Es por ello que la periodista no dudó en criticar a Julián Zucchi por presuntamente haber ejercido algún tipo de presión hacia Priscila Mateo para que renuncie del programa a causa de las críticas que tenía Magaly hacia el argentino.

"Él va a ser culpable de que esta chica renuncie de su puesto de trabajo porque ella no es que le moleste que le diga 'mana date cuenta' porque creo que en el fondo sabe que es la minimiza que no le da la importancia que ella tiene" , dijo inicialmente Magaly Medina.

Seguidamente, la conductora recalcó que si se iba a involucrar con una persona mediática debe saber afrontar las críticas en contra de su romance ya que así es el mundo de la televisión, una jungla que no respeta a nadie y tener la madurez para afrontarlo es lo que le habría faltado a la reportera.

Por otro lado, Magaly recalcó que es Julián Zucchi quien le estaría poniendo trabas a Priscila Mateo de seguir desempeñándose en la carrera que ella misma eligió, pues a pesar de todo la periodista considera que Mateo era una muy buena trabajadora y lamentó que la polémica haya podido pesar más que sus ideales profesionales.

"No dejar una carrera que estás haciendo por alguien que para mí no vale la pena de verdad yo lamento mucho haberme enterado hoy día que me reportara Priscila Mateo se retira debido a toda esta situación", añadió.