Mónica Cabrejos y su confesión sobre hombres casados: "Si abro mi Instagram se cae la Videna y el Congreso"

Mónica Cabrejo, exconductora de televisión, fue una de las más recientes invitadas al podcast de Magaly Medina y, fiel a su estilo, no se guardó nada en sus declaraciones. En esta ocasión, la psicóloga de profesión reveló que aún recibe mensajes de hombres casados, insinuando que entre ellos se encuentran varios políticos peruanos.

Además, resaltó que no solo serían hombres del Congreso quienes le escriben, pues también dejó entrever que figuras del deporte peruano estarían 'tirándole maicito' a la exconductora de televisión. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mónica Cabrejos revela que hombre casado le escriben

En el último episodio del podcast de Magaly Medina, transmitido por YouTube, la conductora de "Magaly TV: La Firme" tuvo como invitada a Mónica Cabrejos. Al ser interrogada por la 'Urraca' sobre si aún recibe propuestas de hombres casados, la respuesta de la recordada actriz cómica sorprendió a todos los usuarios en redes sociales.

"No me digas que, siendo tu una mujer tan mediática, conocida todavía hay hombres casados que se te acercan sabiendo que los vas a descubrir rápidamente", preguntó en un inicio de la entrevista Magaly Medina.

"El día que yo abra mi Instagram se cae el Perú, se cae la Videna, se cae el Poder Judicial, se cae el Congreso de la República y más. Es algo que yo no entiendo, si tú estás casado, a qué vas a tocar la puerta al infierno, ¿quién crees que va a salir? Va a salir el diablo", indicó la exnovia de futbolistas como 'Chemo' Ruiz y Tenchy Ugaz dejando sorprendida a Medina.

Incluso, Mónica Cabrejos detalló las presuntas excusas que ponen dichos hombres casados para no salir a lugares públicos junto con la exconductora de televisión. "No vaya a ser que nos ampayen, no quiero salir en Magaly", acotó la psicóloga en el podcast de la 'Urraca'.

El 'roche' entre Mariella Zanetti y Mónica Cabrejos

En el podcast "La Capilla" de Andrea Llosa, Mariella Zanetti contó cómo su relación con Cabrejos se deterioró después de pedirle un préstamo para una operación urgente de su madre. Aunque el dinero fue entregado por la pareja de Cabrejos y no por ella directamente, Zanetti quedó molesta por la forma en que su compañera de ese entonces le exigió que le pagara.

"Le pedí prestado porque ella era la que más ganaba. Su pareja me prestó. Lo que no me gustó fue la forma en cómo me cobró. Yo tenía un enamorado que me regaló unas zapatillas y yo fui a grabar con las zapatillas. Ella delante de todo el mundo, me arrinconó contra la pared y con lisuras me dijo 'no tienes para pagarme pero sí tienes para comprarte zapatillas'", empezó contando Mariella Zanetti.