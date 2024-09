Samantha Batallanos confirma el fin de su relación con Jonathan Maicelo: "Diferencia de carácteres"

La modelo Samantha Batallanos decidió romper su silencio en el programa de 'Magaly TV la Firme' donde la influencer confirmó el fin de su romance con Jonathan Maicelo a pesar de haber afrontando críticas por haberle dado una nueva oportunidad al boxeador a pesar de las denuncias de agresión en su contra.

Batallanos decidió aclarar su situación sentimental luego de que el programa de la "Urraca" sacará a la luz unas imágenes donde se le ve entrando a un lujoso auto de alta gama, que dicho sea de paso no era manejado por el deportista sino por otro hombre, avivando los rumores de un distanciamiento.

Hace ya algunos días se venía rumoreando que la relación entre Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos había llegado a su fin ya que no ya no eran vistos juntos ni pasando fin de semana como de costumbre.

En una entrevista exclusiva para la popular 'Urraca' la modelo descartó que se haya tratado de un nuevo caso de violencia tal y como pasó hace meses atrás donde la influencer salió al frente evidenciando los presuntos golpes propinas por Jonathan.

Samantha Batallanos pone fin a su relación con Jonathan Maicelo

En esta ocasión Samantha reveló que la diferencia de caracteres hizo que su relación se fuera en picada por lo que decidió terminar por lo sano con el boxeador sin ningún escándalo que nuevamente la coloque en el ojo de la tormenta.

"Ya no estaba con él, diferencia de carácteres, nada grave como la vez pasada no, eso no", dijo Batallanos bastante tranquila para hacer terminado con Maicelo de quién se veía perdidamente enamorada.