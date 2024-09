"Parece una pelota": Christian Cueva sorprende con unos kilos de más en su entrenamiento con Cienciano

Christian Cueva vuelve a ser tema de conversación, pero esta vez no solo por los escándalos de su vida personal, sino por su sorprendente apariencia física. El futbolista fue captado en sus primeros entrenamientos con Cienciano tras su reincorporación al equipo, luciendo con unos kilos de más. Esto no pasó desapercibido para Gigi Mitre, conductora de "Amor y Fuego", quien no dudó en comentar al respecto.

Christian Cueva sorprende con su apariencia física

Christian Cueva ha vuelto a ser noticia, pero esta vez por su apariencia física. Tras reincorporarse al club Cienciano, el futbolista fue captado entrenando con algunos kilos de más, lo que generó comentarios en el programa "Amor y Fuego". En el programa, Gigi Mitre quedó asombrada al ver las imágenes de Cueva entrenando con el club cusqueño.

"Lo veo físicamente... parece una pelota. Ya está como el Loco Vargas, tiene que ponerse en forma", expresó la conductora entre risas, dejando claro que la condición física del futbolista no es la ideal para un jugador profesional.

Rodrigo González, su compañero de conducción, añadió al comentario: "El alcohol son calorías", sugiriendo que el estilo de vida de Cueva podría estar afectando su estado físico. "Está fregado", concluyó Mitre, asegurando que aunque muchos fans solo esperan que Cueva rinda en la cancha, el club debería preocuparse por tener jugadores en mejor forma.

Cienciano y su decisión de reincorporar a Cueva

A pesar de los problemas legales y personales que rodean al futbolista Christian Cueva, Cienciano decidió darle una nueva oportunidad.

El club emitió un comunicado explicando los motivos detrás de su reincorporación, afirmando que "hemos llegado a un acuerdo que incluye el cumplimiento de tareas excepcionales, como normas de conducta personal, tratamiento psicológico y la responsabilidad económica con su familia".

El club dejó claro que esta es la última oportunidad de Cueva para demostrar su compromiso tanto con el equipo como con su vida personal. Este regreso marca una etapa crucial para el futbolista, quien debe demostrar que aún tiene lo necesario para brillar en el campo.

A pesar de las críticas por su estado físico, muchos hinchas de Cienciano han mostrado su apoyo al futbolista, esperando que pueda recuperar su mejor nivel. Muchos de ellos han mostrado su respaldo tanto en redes como en persona, pues le piden fotos como fans del futbolista.

El regreso de Christian Cueva al fútbol peruano está lleno de expectativas, tanto positivas como negativas. Mientras algunos se preocupan por su estado físico, otros confían en que su talento brillará nuevamente. Sin duda, las próximas semanas serán clave para ver si Cueva logra estar a la altura de lo que Cienciano y sus hinchas esperan de él.