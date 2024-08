Gigi Mitre critica a Eva Ayllón tras escándalo con Natalia Málaga: "Sigue trabajando con ella a pesar de lo que le hizo a su hijo"

En el reciente programa de 'Amor y Fuego', los conductores Gigi Mitre y Rodrigo González comentaron la pelea que existe entre el hijo de Eva Ayllón y Natalia Málaga cuestionando la actitud de la criolla quien hasta el momento no se ha pronunciado a favor de su hijo ni en contra de la ex voleibolista.

Es así que los panelistas se preguntaron como es posible que después de todo lo que ha salido a la luz en contra de Natalia Málaga todavía pueda seguir trabajando a s lado cuando ha perjudicado a su hijo.

Hace unos días se desató la polémica luego de que saliera a la luz la pésima relación que tiene el hijo de Eva Ayllón, Francisco García, con Natalia Málaga a tal punto de que según presuntas pruebas la ex deportista habría rayado el auto de García sin un motivo aparente.

Sin embargo, lejos de que Eva salga al frente para aclarar el tema debido a que Málaga es su manager, decidió guardar silencio y continuar trabajando al lado de la mujer que habría agredido a su hijo.

Es por ello que Gigi Mitre y Rodrigo González no dudaron en cuestionar la actitud de la criolla en su programa asegurando que les resulta raro que la cantante no haya tomado cartas en el asunto a favor de su familia.

"Que pasa con Natalia Málaga y que raro que Eva... que bueno Natalia puede hacer y decir lo que quiera pero es la madre de la persona afectada entonces eso es lo que más me llama la atención", dijo inicialmente Rodrigo extrañado por la falta de acción de la cantante.

Por otro lado, Gigi cuestionó que Eva siga trabajando con Natalia a pesar de haber sido denunciada por su hijo y hagan como si nada hubiera pasado entre ellas cuando su hijo se encuentra la medio de toda la situación.

"No se si lo que le molesta es la relación laboral o la relación tan íntima que tienen ellas dos porque ahí hay un conflicto para que Natalia reaccione así y que no se justifica tiene que haber algo que le moleste", agregó la co conductora.