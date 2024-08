Reporteros de Magaly lanzan fuerte advertencia contra programas de espectáculo: "No comerán de nosotros"

John Tirado y Gianfranco Pérez, reporteros de Magaly Medina, expresaron su descontento en su podcast 'Puro Floro', cuyo primer episodio presentó en exclusiva la denuncia de Francisco Ayllón, hijo de Eva Ayllón, contra Natalia Málaga por haber rayado su auto.

En ese sentido, los periodistas manifestaron su molestia por no recibir ningún tipo de crédito en la mayoría de los programas de televisión, incluyendo 'Día D', que emitió una entrevista al hijo de la cantante criolla sobre su polémica situación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Los 'Urracos' de Magaly Medina criticaron varios programas que utilizaron la denuncia que presentaron sobre Natalia Málaga como referencia, sin mencionar sus nombres ni su podcast 'Puro Floro', lo que consideraron una falta de respeto hacia su investigación.

En ese sentido, empezaron a mencionar una lista de programas que también muestran sus primicias y no les dan crédito alguno por la información que consiguen. Programas como el dominical 'Día D', América Hoy y Amor y Fuego son algunos de los cuales no dan crédito a los Urracos.

"Su reportera (Día D) que ha compartido conmigo escritorio, hay que tener códigos. No te jactes querida compañera de que es tu noticia, ahí está Lorena Ormeño, no lo ha contado como suya ha dicho que la Fiscalía es. En el programa de Willax ha dicho que la denuncia apareció en una comisaria" , expresaron en su podcast 'Poco floro'.

Tras ello, los reportero de Magaly Medina dejaron en claro que pondrán reglas de ahora en adelante para que los programas de espectáculos les den los créditos correspondientes al difundir sus primicias. "Si no les damos autorización tienen prohibido botar nuestra noticia. Día D, América Hoy y Willax tienen prohibido. Esos tres programas no vuelven a comer de nosotros" , manifestaron.

Por otro lado, aprovecharon en criticar a Ethel Pozo, quien fue una de las primeras presentadoras de televisión en señalar que otro medio hizo viral la polémica entre Natalia Málaga y Francisco Ayllón. "Y Ethel, Ethel, señorita, señora Ethel Pozo, me voy a abstener de responderle (...) No le quisiera responder porque después va llorar y no quiero ser culpable del llanto de una mujer", dijo uno de los Urracos de Magaly Medina.