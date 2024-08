Magaly Medina arremete contra Melissa Paredes tras burlarse de su vestido: "Enamorada no creo que esté"

Después de que Melissa Paredes se burlara del vestido que Magaly Medina usó en su boda con el notario Alfredo Zambrano, la conductora de 'Magaly TV La Firme' lanzó su podcast, donde abordó el tema titulado: "Razones por las que no te quedas con el clavo". Durante el episodio, volvió a mencionar el caso de la actriz y el bailarín Anthony Aranda, quienes se casaron el pasado sábado 3 de septiembre.

En ese sentido, la conductora de televisión lanzó duras críticas contra Melissa Paredes, quien recientemente se casó con Anthony Aranda. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En su más reciente podcast, Magaly Medina lanzó un mordaz comentario contra Melissa Paredes, a una semana de su matrimonio con Anthony Aranda, conocido como el 'Activador'. La periodista, quien también criticó la boda en su programa 'Magaly TV La Firme', afirmó en esta ocasión que cree que la actriz no está realmente enamorada ni siente admiración por su actual esposo.

"De terca, yo no creo que ella esté enamorada del 'Activador'. Él le creó una falsa sensación de seguridad, de que todo mundo la atacaba y él estaba ahí al costado de ella. Él parece ser un hombre que hace siempre lo que ella quiere y la quiere complacer, pero ¿enamorada? Enamorada no creo que esté. ¿Admiración?. No creo que sienta por él. Ella no supo acabar sus procesos", dijo Magaly Medina sobre Melissa Paredes.