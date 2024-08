Brenda Matos lanza fuerte denuncia contra taxi por aplicativo: "Me llevó a otro distrito"

Brenda Matos, actriz de 'Al fondo hay sitio' conocida por interpretar a Kimberly, la exnovia de Jimmy, vivió un gran susto tras atravesar un incidente con un aplicativo de taxi. Y es que la actriz, confiando en la seguridad de un reconocido servicio de taxi por aplicación, jamás imaginó que su viaje sería desviado, poniéndola en una situación peligrosa.

A través de sus redes sociales, Brenda Matos contó lo sucedido tomando por sorpresa a sus seguidores. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La actriz de 'Al Fondo Hay Sitio' Brenda Matos utilizó su canal de Instagram para relatar una mala experiencia que tuvo con el servicio de Didi cuando se dirigía a su destino a las 15:00 horas del último lunes 12 de agosto.

Brenda Matos lanza fuerte denuncia

En ese sentido, la intérprete confió en la seguridad que deberían ofrecer los conductores de los servicios de taxi por aplicación y aceptó la ruta que estaba tomando el chofer. Sin embargo, en un momento se dio cuenta de que se encontraba en un distrito completamente diferente al destino planeado. Al percatarse de esto, decidió tomar medidas de precaución, ya que estaba siendo llevada a otro lugar.

"Gente, pedí taxi Didi y el taxista me llevó a otro distrito lejos, cuando me di cuenta, me bajé del taxi, me fui corriendo y me siguió. Tengan mucho cuidado con esa app", dijo la actriz a través de su canal de difusión por Instagram.