Brunella Horna no quiere a Christian Cueva en la UCV: "Espero que no firme"

El día de ayer viene circulando en los medios de comunicación el casi confirmado fichaje de Christian Cueva para la César Vallejo, si embargo, quien no ha tomado de buena manera esta noticia es Brunella Horna quien no dudó en dar su opinión en el programa de' América Hoy'.

Como se recuerda hasta hace unas semanas no se sabía sobre el futuro futbolístico de Christian Cueva, sin embargo, el club César Vallejo ya le habría puesto el ojo y habrían llegado a un acuerdo para que dispute el torneo clausura 2024.

En el último programa de 'América Hoy' se habló sobre el ingreso de Christian Cueva al club César Vallejo, es así que la principal vocera del club de su esposo Richard Acuña lejos de confirmar estos fuertes rumores en la prensa se mostró indiferente y aparentemente disconforme con la decisión del club deportivo.

Es así que las conductoras Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila no dudaron en cuestionar a la modelo sobre que era lo que sabía sobre este nuevo fichaje a lo que Brunella solo aseguró no saber nada del tema pero si brindó su opinión.

"No que yo sepa (sobre si Cueva ha firmado para el club) la verdad espero que no, digo la verdad, espero que no", dijo inicialmente la empresaria rechazando desde ya el ingreso del pelotero a la UCV.