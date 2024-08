¡Qué fuerte! John Galliquio, exjugador de Universitario, es acusado de agredir a menor de edad

El exfutbolista de Universitario de Deportes, John Galliquio, fue acusado ante la Policía Nacional del Perú (PNP) por haber agredido a un menor de edad durante un campeonato de fútbol amateur en el distrito limeño de El Agustino. La madre del menor reveló detalles de lo ocurrido.

Cabe resaltar que el expelotero tiene antecedentes por violencia familiar. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El exfutbolista de Universitario de Deportes, Racing de Argentina y Sporting Cristal, John Galliquio, fue denunciado por agredir a un menor de edad durante un campeonato de menores. El niño pertenecía al equipo contrario al que dirigía el conocido 'Tyson'. Recordemos que el defensor pisqueño tiene antecedentes de violencia familiar.

De acuerdo a las declaraciones de la madre del agraviado, Kelly Leandro , el ataque en contra de su hijo tuvo lugar en medio de un partido de fútbol. "Un jugador del equipo del señor Galliquio le hace una falta a un compañero del equipo de mi hijo. Todos se juntan en el lugar donde sucedió la falta. El señor se acerca e insulta, menta la madre, mi hijo escucha y le responde, no con lisuras", dijo en una entrevista para Latina Noticias.

A pesar de los reclamos de los familiares del joven, el exfutbolista se retiró del lugar junto con sus acompañantes, sin preocuparse por las atenciones médicas que requería el menor. Debido a esto, los familiares acudieron a la comisaría de Santoyo, ubicada en la jurisdicción mencionada, para presentar la denuncia.

"Hasta el momento, nadie del equipo al que él (Galliquio) pertenece se ha comunicado conmigo. El señor tampoco se ha comunicado conmigo tampoco a disculparse. Me parece algo raro lo que ha pasado. Los entrenadores de los equipos de mis otros hijos con personas intachables que no fomentan la violencia", indicó.

"Me parece lamentable el accionar del señor Galliquio que ni siquiera tiene la amabilidad de comunicarse conmigo para disculparse por lo que ha pasado. Lo denuncio para que no siga haciendo lo mismo, porque si lo ha hecho con mi hijo lo va a hacer con el resto de chicos, el señor no se mide", continuó la madre del menor a quien John Galliquio habría agredido.