Yahaira Plasencia se sincera y revela que quiere convertirse en madre: "Ya lo decidí"

La conocida cantante de salsa Yahaira Plasencia expresó en una de sus historias que anhela ser madre en el futuro, luego de ser vista junto a un bebé. Además, la 'Reina del Totó' volvió a abordar el tema durante una entrevista con una cadena de radio nacional.

En ese sentido, la salsera dejó en claro que quisiera convertirse en madre muy pronto, ya que en las imágenes que publicó en sus redes sociales se le puse ver bastante emocionada con la idea. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La cantante de salsa Yahaira Plasencia continúa dando de qué hablar, pero en esta ocasión sorprendió a sus seguidores tras publicar un video en sus redes sociales en donde se le ve junto a un bebé. Tras ello, la 'reina del Toto' se mostró visiblemente emocionada ante la idea de convertirse en madre muy pronto.

Cabe recordar que en otro momento, la cantante afirmó que tenía los nombres de sus futuros hijos. "Me imagino que es un sentimiento único que solamente nosotras las mujeres sentimos, en este caso, yo todavía no soy mamá. Si en algún momento de mi vida, que espero que se dé, me gustaría ponerle Viola", indicó la salsera.