Pamela López: Difunden foto de la influencer besando a misterioso hombre, ¿De quién se trata?

Pamela López se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta ya que ha sido acusada de meterse en la relación de su amiga. Sin embargo, Magaly Medina también ha filtrado una foto de la influencer besando apasionadamente a un misterioso hombre.

La noche de ayer, el programa de espectáculos mostró imágenes de Pamela López y el empresario Luis Fernando Rodríguez en distintas salidas el último fin de semana, además, presentaron el testimonio de su pareja, Nardha Velarde, quien indicó que Pamela López se habría acercado a su esposo en estas últimas semanas.

Magaly también mostró una fotografía en la que la aún esposa 'Aladino' está besando apasionadamente a un hombre, ya que ambos se agarran la cabeza de forma intensa. No obstante, Magaly descartó que se trate de Luis Fernando Rodríguez.