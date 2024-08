Reportero de Magaly, que fue mesero, expone a figuras de la farándula: "No te dejan ni un sol"

Gianfranco Pérez, uno de los reporteros de Magaly Medina, confesó recientemente en su podcast, 'Puro Floro', que hace años estuvo trabajando como mesero en discotecas y no le gustaba atender a figuras de la farándula porque nunca dejaban nada de propina.

Según el hombre de medios, tuvo oportunidad de toparse con algunos chicos reality y modelos, pero su experiencia no fue buena. "A mi no me gustaba atender faranduleros porque no te dejaban ni un sol (...) Yo atendía a gente de billete con verdad", expresó.

Las experiencias de Gianfranco Pérez

Enseguida, procedió a contar una experiencia que tuvo con Mario Hart, quien se inició trabajando como chico reality en 'Combate'. Según Gianfranco, el 'Chato' quería que le den un box por un "trago barato".

"Una vez Mario Hart compró un ron de 180 soles, asqueroso, y todavía se acerca y me dice: '¿dónde puedo poner mi botella?' Diciéndome que quería un box por su trago. Le dije 'entre el servilletero y la maquina, allí pon tu trago'", contó.

Sin embargo, el piloto no fue el único con quien Pérez se topó en la discoteca, ya que la exconejita Tilsa también forma parte de sus experiencias como mesero.

"Una vez Tilsa llegó a las cuatro de la mañana y se sentó en mi box. La hice parar, le dije 'amiguita, párate' y ella: 'no, es que estoy cansada'. La paré y le dije 'anda tu casa si estás cansada'", agregó el reportero.

Las anécdotas que contó Gianfranco Pérez fueron motivo de burlas en los comentarios. "Ese peluche da risa siempre que hace las narraciones en las notas de Magaly me da risa", "Q bueeenaaa...ese urraco era urraco desde siempre y no lo sabía", se lee.

¿Cómo es trabajar con Magaly Medina?

Gianfranco Pérez Cruz y John Tirado González brindaron una entrevista a un conocido medio local y confesaron que al convertirse en reporteros de Magaly tuvieron que olvidarse de ser amigos de los personajes de la farándula, ya que en algún momento les tocará criticarlos.

"Tengo un año y medio y ya pasé la barrera más grande: estar con la jefa, que es súperexigente y haber aprobado el examen", dijo uno de los reporteros con mucho orgullo.

Es así que, los reporteros de Magaly dieron el salto al espectáculo digital mediante su podcast y recientemente uno de ellos, Gianfranco Pérez contó que tuvo malas experiencias con los faranduleros a los que atendió cuando trabajaba como mesero.