Reportero de Magaly revela incómoda experiencia con Mario Hart en discoteca: "La cara con la que me vio..."

Gianfranco Pérez, el reportero del programa de Magaly Medina, no se guardó nada y reveló detalles de una mala experiencia que tuvo con Mario Hart cuando trabajaba como mesero en una conocida discoteca. Durante su podcast, Gianfranco contó cómo algunos chicos reality, a pesar de ganar bien, se mostraban "tacaños" y poco considerados con el personal.

'Urraco' revela mala experiencia con Mario Hart en discoteca

Gianfranco Pérez, quien ahora es reportero del programa de Magaly Medina, compartió en su podcast "Puro Floro", que conduce junto a John Tirado, una experiencia poco agradable que vivió con Mario Hart y otros chicos reality. Esta sucedió cuando trabajaba como mesero en una discoteca, donde confesó que no lo trataron de una manera muy amable.

"Las personas de la farándula me dan alergia, me dan rasca rasca, y esto desde que era mesero en discotecas", confesó Pérez, dejando claro que su tiempo trabajando en la noche le dejó muchas anécdotas, pero no todas agradables.

Una de esas anécdotas involucró a Mario Hart, el popular chico reality conocido por su participación en programas como "Esto es Guerra" y "Combate". Según Gianfranco, Hart solía frecuentar la discoteca donde él trabajaba, pero su comportamiento no era el mejor.

"Los faranduleros no te dejaban ni un sol, eran los más huesos, nadie quería atenderlos. Los chicos reality son una cochinada. Yo trabajaba en una discoteca... ahí iban faranduleros como Mario Hart. Una vez él compró un ron y ni siquiera un ron caro de 360 soles ni el de 550. Compró uno de 180 soles y se acercó asqueroso...", contó el 'urraco'.

El reportero también reveló que Mario Hart intentó aprovechar su fama para obtener un box gratis en la discoteca, algo que Gianfranco no permitió.

"Teniendo plata todavía se acerca y me dice 'hola, ¿dónde puedo poner mi botellita?' diciéndome que le dé un box. Le dije 'mira causa, en la barra entre el servilletero y la máquina, ahí puedes poner tu trago, pero en este box no'. La cara con la que me vio, cree que porque es Mario Hart le voy a dar un box", relató Pérez, destacando que no se dejó intimidar por la fama del chico reality.

Tilsa Lozano también habría querido un box

Pero Mario Hart no fue el único en recibir críticas. Pérez también mencionó a Tilsa Lozano, otra figura conocida de la farándula, quien intentó quedarse en un box que Gianfranco tenía reservado para otros clientes.

"Tilsa una vez se sentó a las 4 de la mañana en mi box. Cuando el cliente se va, yo lo vendo y me quedaba con la plata, pero Tilsa no iba a permitir que se siente y la hice parar. Le dije 'amiguita, párate', me dijo 'estoy cansada' y yo le dije 'anda a tu casa'", afirmó el 'urraco'.

Con este tipo de historias, Gianfranco Pérez ha dejado claro que no todos los famosos se comportan como se espera, y que su experiencia en la noche le permitió ver otro lado de la farándula peruana. ¿Alguno de los famosos mencionados responderá estas acusaciones? Estaremos pendientes de cualquier novedad al respecto.