Magaly acepta que se equivocó sobre el pastel de Melissa Paredes y afirma: "Mi urraco está suspendido"

Magaly Medina recibió en su set al chef pastelero que elaboró la torta de bodas de Melissa Paredes y aceptó que había cometido un error al decir que era una maqueta. Sin embargo, no asumió la culpa por completo indicando que su reportero la desinformó en varias cosas.

Alex Martínez, un reconocido repostero que se ha vuelto viral en los últimos días, llegó al set de 'Magaly TV, la firme' para confrontar a la periodista por haber afirmado que la torta te hizo para la boda de Melissa y Anthony era maqueta.

En confrontación con el pastelero, Magaly Medina aceptó que se equivocó en varias de sus afirmaciones. Sin embargo, culpo a su reportero por llevarle información errónea.

"Se nos ocurrió mandarlo a él. Entonces, nos trajo una lista, pero hay que reconocer que nos trajo varias desinformaciones. Por ejemplo, confundió el macarrón con el alfajor, es que no está acostumbrado. Me dijo 'esos alfajores eran de adorno, no eran de verdad", expresó Magaly en un inicio.