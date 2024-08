Magaly Medina en 'shock' tras recibir torta del pastelero de la boda de Melissa Paredes ¿Le gustó?

El pastelero Alex Martínez, responsable de elaborar la torta de bodas de Melissa Paredes y Anthony Aranda, se mostró emocionado al ser mencionado por Magaly Medina en su programa. A pesar de que ella afirmó que el pastel era solo una maqueta, Martínez no dudó en manejar la situación de la mejor manera.

Ante esto, el chef deseó que la propia 'Urraca' comprobara que sus tortas no son lo que parecen y tuvo un gesto que dejó en shock a la propia Magaly Medina, quien rápidamente compartió su opinión sobre el sabor de las tortas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Tras su inesperada visita a América Televisión, Magaly Medina sorprendió al mostrar en su cuenta de Instagram una deliciosa torta que le envió nada menos que Alex Martínez, quien se alegró por su aparición en el programa de ATV y decidió ignorar las críticas sobre sus creaciones.

La esposa de Alfredo Zambrano adoptó una actitud muy diferente a la que mostró en su programa, ya que al probar la torta tuvo una reacción inesperada, mostrando gestos de completo disfrute por su sabor.

"Mmm...me descubrieron comiendo este macarrón, está delicioso. ¿Saben quién me lo envió? Alex Martínez el dueño de A Cake Boutique, el mismo que le hizo la torta a la Melissa Paredes. Me lo ha mandado y estoy probando, esto está riquísimo", dijo mientras comía con muchas ganas prometiéndole que le daría un veredicto cuando toda su producción lo pruebe.

Magaly Medina se divirtió con la respuesta del pastelero tras sus críticas y decidió recompensarlo al dedicarle un segmento completo en su programa. En este reportaje, los televidentes pudieron ver el proceso de elaboración de sus tortas, demostrando que la torta de Melissa Paredes no era una maqueta.

"Ha tomado con tan buen sentido del humor y me ha caído tan bien. Me parece que la gente que se ríe de sí misma es la más transparente, a los emprendedores hay que apoyarlos y no hundirlos. Mi reportero le hizo una nota, gracias por la torta que nos envió", expresó Magaly Medina.