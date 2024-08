¡Pasión por la comida! Esposo de Laura Spoya se lanza como influencer gastronómico

Brian Rullan, el esposo de la ex Miss Perú Laura Spoya, ha encontrado una nueva pasión en su vida: convertirse en influencer gastronómico. Este empresario gastronómico y de discotecas ha decidido aprovechar su amor por la comida para compartir con todos los rincones más deliciosos del Perú a través de sus redes sociales.

El esposo de Laura Spoya, Brian Rullan, ha decidido explorar una nueva faceta en su vida y se ha lanzado como influencer, será un creador de contenido gastronómico. En la reciente edición de "Magaly TV La Firme", mostró que su pasión por la comida lo ha llevado a recorrer los rincones más sabrosos del Perú. Por ello, Rullan ha lanzado su propio canal donde muestra los mejores lugares para comer en el Perú.

"Siempre he sido bien tragón y viajo para comer" , comentó Brian. Su esposa Laura lo animó a compartir sus experiencias gastronómicas mientras revisaba sus negocios. "Laura me dijo: 'Oye, comes tanto, ¿por qué no mientras ves los negocios te pones a dar reviews de los lugares?'".

Brian no ha perdido tiempo y ya ha recorrido varios huariques en Lima, mostrando desde mercados locales hasta los puntos más escondidos donde se come delicioso. En sus videos, se le ve disfrutando de platillos típicos y conversando con los dueños de estos lugares.

Un equipo familiar. Aunque podría pensarse que Brian cuenta con un gran equipo de producción, la realidad es que su esposa Laura es su principal apoyo. Ella se encarga de grabar, editar y escribir los textos de los videos.

Planes y desafíos. Brian también tiene planes de abrir un restaurante mexicano en Lima. Sin embargo, ha enfrentado dificultades para encontrar un local adecuado.

"Me ha sido un poquito difícil porque no me han querido rentar, dicen que no quieren emprendedores y que no soy de aquí", comentó. A pesar de estos obstáculos, está decidido a seguir adelante y combinar sus raíces mexicanas con la rica gastronomía peruana.