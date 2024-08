¡Se roba las miradas! Flavia Laos brilla en sesión de fotos como un 'ángel' de Victoria's Secret (VIDEO)

Flavia Laos sigue causando sensación, y esta vez lo hizo en grande desde las calles de Los Ángeles, California. La actriz e influencer peruana se convirtió en un "sexy ángel" durante una impactante sesión de fotos que dejó boquiabiertos a muchos.

La sesión estuvo a cargo del reconocido fotógrafo mexicano Henry Jiménez, quien ha trabajado con grandes figuras del entretenimiento. En esta ocasión, fue Flavia Laos quien se robó todas las miradas al posar con un bikini plateado y unas impresionantes alas negras que la hicieron lucir como un verdadero ángel.

Flavia Laos deslumbra en sesión de fotos en Los Ángeles

Las calles de Los Ángeles se detuvieron cuando Flavia apareció para la sesión fotográfica. Luciendo un look que combinaba elegancia y sensualidad, la peruana no pasó desapercibida. Los transeúntes, asombrados por su presencia, no dudaron en sacar sus celulares para capturar el momento.

"Flavia es bellísima. Fácilmente podría ser un ángel de Victoria's Secret", comentó uno de sus seguidores en redes sociales, reflejando el sentir de muchos.

El video de la sesión, publicado en Instagram, actualmente acumula más de 3 millones de reproducciones. Los fans de Flavia no dejaron de llenarla de elogios, destacando su belleza y la calidad del trabajo realizado por Henry Jiménez.

"Me he quedado impresionado con lo hermosa que es Flavia", escribió otro fanático, demostrando el impacto que tuvo la sesión.

Un fotógrafo y una estrella de renombre

Henry Jiménez no es un fotógrafo cualquiera. Con más de dos millones de seguidores en Instagram, ha trabajado con varias estrellas del entretenimiento, como Wendy Guevara y Tammy Parra. Su serie "Angel Series", en la que modelos posan como ángeles en las calles de Los Ángeles, ha captado la atención de miles de personas, y ahora, Flavia Laos se ha sumado a este selecto grupo.

Flavia Laos no es nueva en el mundo del espectáculo. La actriz saltó a la fama en Perú con la telenovela "Ven, baila quinceañera" y su participación en el reality "Esto es Guerra". Sin embargo, fue su aparición en el exitoso reality de Netflix "Too Hot to Handle" lo que la catapultó a la fama internacional.

Además de su carrera en la televisión, Flavia también ha incursionado en la música. En 2019, lanzó su primer sencillo "Despierta", y desde entonces ha seguido produciendo nuevas canciones. Su más reciente tema, "Exxxotico", fue lanzado el 1 de agosto, justo a tiempo para celebrar su cumpleaños número 27.

A sus 27 años, Flavia Laos continúa sorprendiendo a todos con su talento y carisma. Su reciente sesión de fotos en Los Ángeles es solo una muestra más de su creciente popularidad y su capacidad para conquistar nuevas audiencias. Con cada proyecto, Flavia demuestra que tiene un futuro brillante por delante, tanto en la actuación como en la música.