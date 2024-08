Flavia Laos presume su nuevo amor con Chase DeMoor: "Eres tan dulce"

Flavia Laos, la famosa actriz y modelo peruana, ha revelado que está en una relación con Chase DeMoor, un joven estadounidense que ha conquistado su corazón. La noticia se dio a conocer a través de un informe del programa "Todo se filtra", dejando atrás los rumores que la vinculaban con su expareja, Austin Palao.

Ahora, Flavia presume su amor con Chase, a quien conoció durante su participación en el popular reality show "Too Hot To Handle".

Un nuevo capítulo amoroso

Flavia Laos y Chase DeMoor compartieron un tierno video en TikTok que dejó a sus seguidores sin palabras. En el clip, se puede leer "¿Revelación de esposa?", mientras Flavia toca la pierna de Chase y él la abraza por la cintura, confirmando así su relación. Esta noticia fue reafirmada por el programa de Panamericana TV "Todo se filtra", que informó que la pareja está oficialmente junta.

"¿Qué pensamos chat, somos la pareja perfecta?", escribió Chase en la descripción del video. "De portada", respondió Flavia Laos. El mismo video fue compartido en TikTok con otra descripción: "Eres el amor de mi vida Chat, are we shipping?".

Los seguidores de Chase DeMoor, un conocido influencer y deportista, reaccionaron con entusiasmo al ver a la actriz peruana a su lado. Chase aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje de cumpleaños a Flavia, quien celebró sus 27 años el 1 de agosto.

"Happy birthday gorgeous (Feliz cumpleaños, preciosa)", escribió Chase en Instagram, acompañado de una imagen de ambos disfrutando de un momento especial. Flavia respondió: "Aw gracias, eres tan dulce", lo que generó más de 2130 reacciones de apoyo y felicitaciones.

¿Quién es Chase DeMoor?

Para quienes aún no conocen a Chase DeMoor, este joven de 28 años es un destacado deportista y figura mediática. Nacido el 12 de junio de 1996 en Washington, Estados Unidos, Chase ha hecho su carrera en el fútbol americano y también ha incursionado en el boxeo. Además, es influencer, tiktoker y estrella del reality show de Netflix "Too Hot to Handle", donde conoció a Flavia Laos.

Chase se hizo famoso tras participar en la segunda temporada del reality, y su popularidad creció gracias a sus videos deportivos en TikTok y YouTube. Según el portal Networth Mirror, Chase tiene un patrimonio neto estimado entre 4 y 5 millones de dólares, cifra que podría haber aumentado recientemente debido a su éxito en el mundo del entretenimiento.

Una pareja que da de qué hablar. La relación entre Flavia Laos y Chase DeMoor ha capturado la atención del público. Flavia, conocida por su participación en telenovelas y programas de televisión en Perú, ha demostrado que está lista para un nuevo capítulo en su vida amorosa junto a Chase.

Mientras la pareja disfruta de su romance, sus seguidores están ansiosos por conocer más detalles sobre su relación. Flavia y Chase continúan compartiendo momentos especiales en sus redes sociales, demostrando que su amor está en pleno florecimiento.

Con esta confirmación, Flavia Laos deja atrás los rumores que la vinculaban con su exnovio Austin Palao y con Patricio Parodi, otra figura pública del entretenimiento peruano. Ahora, la actriz se enfoca en su futuro junto a Chase DeMoor, con quien comparte intereses comunes y una conexión especial que nació en el set de "Too Hot to Handle".

Este nuevo romance promete ser emocionante y lleno de aventuras para Flavia Laos, quien ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida a vivir su vida al máximo. Sin duda, estaremos atentos a más novedades sobre esta relación que ha robado el corazón de miles de seguidores en todo el mundo.