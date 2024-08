¿Flechado por cupido? Rafael Cardozo estaría en coqueteos con Wendy Guevara en México (VIDEO)

En el último programa de 'América hoy' se evidenció el reciente viaje que ha hecho Rafael Cardozo a México dónde ha ido al encuentro de su inseparable amigo Nicola Porcella y de la hilarante Wendy Guevara.

Sin embargo, las panelistas del programa matutino dejaron entrever que Rafael Cardozo estaría en coqueteos con la estrella de México ya que estarían compartiendo departamento es lo que dure su permanencia en el país charro.

Hace unos días el brasileño Rafael Cardozo ha viajado a México para reunirse al lado de su amigo Nicola Porcella quién desde hace ya algún tiempo ha logrado ganar un hombre en el país mexicano.

Sin embargo, en el programa de 'América hoy' compartieron unos Tik Tok de lo que viene siendo la estadía del modelo en el país charro Y es que al parecer estaría entrando en confianza con Wendy Guevara quién no ha recibido con los brazos abiertos para que pueda conocer más de su cultura.

Es así que en uno de los videos que publicó el brasileño evidencio que su cercanía con Wendy ha crecido tanto que hasta se van de fiesta juntos.

"Wendy me ha secuestrado no saben dónde estoy", dijo Rafael en el video donde se le veía divirtiéndose al lado de la mexicana quien ha logrado congeniar rápidamente con el ex de 'Cachaza'.