¡No va a Cienciano! Christian Cueva ficharía para club peruano que pelea la baja en la Liga 1

El futbolista Christian Cueva ya habría decidido su futuro con un reconocido club peruano. Y es que luego de que se dejara entrever que 'Aladino' ficharía por Cienciano, esto no se habría llegado a concretar. Ahora, Christian Cueva estaría llegando a Trujillo para reforzar en el Torneo Clausura al club César Vallejo.

Cabe resaltar que Cuevita volvería a estar bajo la dirección de 'Chicho' Salas, quien dirigió a Alianza Lima durante el 2023. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Según las revelaciones del periodista deportivo Mauricio Loret de Mola, Christian Cueva llegaría al equipo de César Vallejo para lo que resta del Torneo Clausura y así reforzar el plantel del club trujillano bajo el mando de 'Chicho' Salas. En medio de especulaciones sobre el futuro de Aladino, todo indica que ya habría tomado una decisión para su carrera.

"Si no sucede nada raro, Christian Cueva va a ser nuevo jugador de César Vallejo. No llega a un entorno muy favorable. Una cosa el pelear arriba el campeonato y otra es pelear abajo" , manifestó para 'Desmarcados'.

Aunque hace algunos días se mencionó que Christian Cueva firmaría un contrato de 3 meses con Cienciano del Cusco, el comunicador explicó que ambas partes se distanciaron debido a diferencias económicas y a la salida de Óscar Ibáñez como entrenador.

"Me dicen que Cueva y Cienciano se han alejado. No hay nada firmado como se dijo. Pregunté si anda encaminado y me dijeron que por el momento no. No sé si van a acercar posturas, pero sé que la presencia de Ibáñez a Cueva le gustaba, porque lo tenía en la selección y creía que podían hacer cosas interesantes juntos", sostuvo.