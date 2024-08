Melissa Paredes envía torta de bodas a 'América Hoy' e ignora a las conductoras: "Edson, con cariño para ti"

Melissa Paredes se casó con Antony Aranda el fin de semana y Edson Dávila reclamó públicamente que no lo hayan invitado a la boda; por ello la actriz envió tajadas de su torta de bodas al programa 'América Hoy', pero nadie imaginó que le haría un tremendo desplante a las conductoras.

Durante el programa de hoy, Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y Edson Dávila estaban recordando que se cumplió un mes de la muerte de Yola Polastri, cuando fueron sorprendidos por un envío que hizo Melissa Paredes durante el programa en vivo.

Melissa hace desplante a conductoras de 'América Hoy'

Todos en el set se emocionaron al ver que su excompañera había enviado porciones de torta. Sin embargo, la sonrisa se les borró del rostro cuando Edson Dávila leyó el mensaje que estaba escrito en la caja que contenía las porciones de pastel.

"Edson, con mucho cariño para ti. Espero que disfrutes de nuestra torta de bodas. No creas que es la del sábado, esta la mandamos a hacer especialmente para ti. Gracias por tu buena vibra. Melissa y Antony", leyó el popular Giselo.

El mensaje que escribió Melissa Paredes dejó anonadadas a las conductoras del magazine matutino, quienes le enviaron particulares comentarios para su excompañera de trabajo.

"A mal palo te arrimas Melissa", dijo Janet Barboza." Melissa muchísimas gracias por tu cariño", respondió Edson Dávila. "Melissa, yo sé que no me has mandado a mí pero igual voy a probar, está súper rica, es de arándanos", comentó Brunella Horna.

Edson Dávila resentido con Melissa Paredes

Hace unos días en 'América Hoy', cuando los conductores hablaron sobre la boda de la expresentadora del programa, Giselo tomó la palabra para dirigirse directamente a la recién casada, recordándole que han compartido varios momentos juntos y le dolió que no lo haya invitado a su boda.

"Estoy dolido, me quiero dirigir directamente a Melissa, 'Meli, la primera vez que me pusieron Giselo fue en tu cumpleaños, Anthony, yo trabajé contigo en el Gran Show'. He compartido con ellos, ella ha sido madrina de mi podcast", expresó.

Asimismo, se mostró mortificado porque Melissa Paredes invitó a varias personas que no pertenecen al espectáculo a su matrimonio, incluso a las madres de sus alumnas de su escuela de baile, pero a él no.

"Yo entiendo que no la invites a la señora Janet, a Ethel, porque no es de tu círculo, pero me duele que a mí no me invite. Ha invitado hasta a las mamás de su alumnas...", agregó.

Es así que, Edson Dávila reclamó por no haber sido invitado a la boda de Melissa Paredes y debido a ello la actriz le envió un pedazo de torta, pero ignoró completamente a las demás conductoras de 'América Hoy'.