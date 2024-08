¿Desanimado? Rodrigo Cuba responde sobre la boda de Melissa Paredes luego de irse de fiesta

Mientras Melissa Paredes celebraba su boda con Anthony Aranda el pasado 3 de agosto, su exesposo Rodrigo Cuba decidió salir a divertirse con su actual pareja, Ale Venturo. Sin embargo, su noche de fiesta no pasó desapercibida, ya que el programa "Amor y Fuego" captó al futbolista en una discoteca junto a Ale, y al ser abordado por la prensa, su respuesta fue contundente.

Melissa Paredes y Anthony Aranda se dieron el "sí, acepto" en una ceremonia íntima en Pachacamac. Mientras tanto, Rodrigo Cuba, también conocido como el 'Gato', optó por pasar la noche en una discoteca de Miraflores con Ale Venturo y algunos amigos cercanos.

La cámara de "Amor y Fuego" capturó a la pareja saliendo del lugar, y aunque Ale parecía estar disfrutando de la velada, Rodrigo mostraba una actitud algo desanimada. El programa aprovechó el momento para preguntarle al futbolista por el gran día de su exesposa, pero él prefirió no comentar.

Un reportero del programa de espectáculos lo interceptó en plena calle para preguntarle sobre la boda de Melissa Paredes.

Rodrigo Cuba, visiblemente incómodo con la situación, respondió brevemente: "No tengo nada que decir. Creo que ya les dije, no tengo nada que decirle". Con esta respuesta, dejó claro que no quería involucrarse en el asunto ni dar su opinión sobre el matrimonio de Melissa.