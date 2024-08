¿Se incomodó? Ethel Pozo habla tras no ser invitada a la boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda

Ethel Pozo, conocida conductora de televisión, está en el centro de la atención luego de que no fuera invitada a la boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda. El evento, que tuvo lugar el pasado 3 de agosto, fue uno de los más comentados de la semana. La ausencia de Ethel, quien solía ser amiga de Melissa, ha generado muchas preguntas y especulaciones. Aquí te contamos todo lo que dijo Ethel sobre este tema.

Ethel Pozo fue abordada por la prensa durante la conferencia de prensa de la nueva telenovela "Tu nombre y el mío". Al ser consultada sobre por qué no asistió a la boda de Melissa Paredes, Ethel respondió con tranquilidad y explicó que su ausencia no se debió a ningún problema personal.

"Yo justo he llegado de viaje de madrugada y de frente para el estreno (de 'Tu nombre y el mío'). Estoy muy contenta y no pude ir al programa porque estaba esperando tras bambalinas", afirmó Ethel. Con esto, aclaró que su ausencia fue debido a compromisos laborales y no por conflictos con Melissa.