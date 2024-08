Nicole Akari 'destruyó' el look de novia de Melissa Paredes frente a ella: Actriz respondió EN VIVO

La boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda sigue dando de qué hablar, especialmente después de la fuerte crítica que recibió Melissa sobre su vestido de novia. La asesora de imagen Nicole Akari no tuvo reparos en cuestionar el look nupcial de la actriz durante el programa "Mande Quien Mande" (MQM).

En medio de una conversación en vivo, Akari expresó su descontento con el vestido y el peinado de la novia, generando un momento incómodo para Melissa y su esposo, Anthony Aranda, que estaban presentes en el set. La reacción de Paredes fue impensada.

Nicole Akari criticó vestido y peinado de Melissa Paredes en su boda

Nicole Akari, conocida por su estilo directo y sin filtros, no dudó en expresar su opinión sobre el vestido que Melissa Paredes lució en su boda civil. En el programa "Mande quien mande", la asesora de imagen 'fulminó' el look de Melissa Paredes en su boda delante de la recién casada y su esposo, Anthony Aranda.

"Yo veo horario de la boda y el clima, creo que en el caso de Meli, tuve la oportunidad de ver unas fotos tuyas que te habías realizado días antes con vestidos de otra diseñadora, me parece espectacular. Yo hubiera elegido, yo, no tú, porque tú eres la novia... yo en lo personal siento que el vestido no era el wow porque hasta en la sesión de fotos te veo más tú", comentó Akari, dejando a Melissa sorprendida.

Nicole también destacó que el vestido era demasiado sexy para la ocasión, especialmente por los detalles transparentes de encaje. Para la asesora de imagen, ese detalle no se adecuó a una ceremonia de ese estilo.

"Sé que este vestido era bastante sexy, pero esta parte media transparente del encaje, a mí, por novia como que no lo sentí, por más que haya sido una boda civil", añadió la asesora de imagen.

El peinado tampoco se salvó. Además de criticar el vestido, Akari también tuvo palabras para el peinado de Melissa. Dijo que antes la ha vestido mejor peinada, y que para ella, el peinado o fue el mejor.

"Meli, yo te he visto mucho mejor peinada millones de veces, pero ese peinado con esas dos mechas junto a tu cara... es que ella tiene una piel y una cara linda", expresó, dejando claro que el look no cumplió con sus expectativas.

A pesar de las críticas, Nicole Akari reconoció que le gustaron el bouquet y el maquillaje de Melissa, considerando esos detalles como los más destacados de su atuendo nupcial.

La inesperada respuesta de Melissa Paredes

Frente a las críticas en vivo, Melissa Paredes se mostró tranquila y segura, respondiendo con elegancia. Aunque el principio, se río un poco confundida por tanta sinceridad, tomó aire y contestó que entiende que todos tienen su opinión.

"Es tu opinión y es válida. Cada novia es un mundo aparte, cada uno elige su vestido según cómo se sienta. Quizá yo pude elegir un vestido más tapado por el qué dirán, pero ya saben que yo no voy con el qué dirán", respondió Melissa con una sonrisa, dejando claro que su elección fue personal y significativa para ella.

La actriz explicó que eligió ese diseño porque se siente cómoda con su figura y quería que su vestido reflejara su estilo único. Ella destacó que lo importante fue que a ella le gustara lo que eligió, y no lo que opina el resto.

"Elegí ese diseño porque soy una mujer con curvas y me fascinó... Me encantó la propuesta de maquillaje y peinado", agregó, reafirmando que su decisión no estuvo influenciada por opiniones externas.

Reacciones en redes. Las palabras de Nicole Akari generaron una ola de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios apoyaron la sinceridad de la asesora de imagen, otros defendieron a Melissa Paredes y su derecho a elegir su propio estilo para un día tan especial.

La boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda ha sido un evento que ha captado la atención de muchos, y el debate sobre su vestido de novia ha mantenido a todos pendientes. El comentario de Nicole Akari, sin duda, fue impactante al criticarla sin pelos en la lengua y sobre todo delante de Melissa. La recién casa demostró con su respuesta que está segura de sí misma y que sigue su propio camino.