Yahaira aclara por qué no figura en la promoción del tema de Wisin y Sergio George: "No me conocía"

Yahaira Plasencia es una reconocida cantante de la salsa peruana que formará parte del álbum de Sergio George. En esta ocasión, la salsera formará parte de la canción con Wisin. Aunque, causó controversia porque no aparece en la promoción del tema "La vida es una fiesta". ¿Qué dijo la artista?

Da detalles del tema junto a Wisin y Sergio George

En el programa de 'América Hoy', Yahaira Plasencia dio una entrevista desde Puerto Rico donde se encuentra promocionando el tema "La vida es una fiesta" junto a Sergio George. Esta canción es una colaboración con Wisin y forma parte del álbum del productor internacional. La salsera contó que ella tendrá una participación importante en este gran éxito.

"Esta es una colaboración en sí de Sergio y Wisin, me está dando la oportunidad de poder pertenecer al disco y a la canción. Es una oportunidad que no podía desaprovechar. De hecho el clímax de la canción, en toda la parte de 'La vida es una fiesta' lo hago yo. La canción empieza con mi voz literal y la verdad estoy súper contenta por la oportunidad que me están dando", expresó la peruana.

Luego, la salsera explica a los conductores la razón por la cuál no aparece en los letreros de publicidad del tema y en la portada. Ante ello, Yahaira Plasencia dejó en claro que el artista mundial Wisin no la conocía y se le dio la oportunidad de ser introducida en la canción. Además, tendrá una gran participación en el videoclip oficial.

"Soy parte de la canción, que de hecho agradezco a Sergio y a todo el equipo de Sony de haberme dado la oportunidad. Porque créeme que Wisin a mí no me conocía, no conocía tampoco que Perú tenía salsa, no conocía nada", dijo.

Una gran oportunidad para Yahaira

La cantante Yahaira comenta que en Estados Unidos y Sony Music manejan de una forma muy diferente la industria musical, que en Perú. El disco es de Sergio George con otros artistas mundiales como Wisin y fue invitada a formar parte, donde ella aceptó.

"Que Sergio me diga 'Oye, quieres cantar una parte de una canción de Maluma', obviamente le voy a decir que sí. Estas oportunidades debemos aprovechar, sin importar lo que digan, a mí no me importa lo que piensen, lo que digan los demás. Yo estoy enfocada en mi trabajo y que me vean", agregó la peruana.

¡Hoy estrenan 'La vida es una fiesta'!

Yahaira Plasencia, Sergio George y Wisin dieron a conocer hace varios días que esta producción musical de "La vida es una fiesta" se estrenará este 24 de julio. En Perú, la canción se estará lanzando a las 6:00 p.m. en todas las plataformas digitales y se cantará en vivo en los Premios Juventud 2024.