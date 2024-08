Anthony Aranda comparte video con Melissa Paredes previo a su boda y usuarios reaccionan: "Ya fue, ya vio su vestido"

La actriz Melissa Paredes se casa este sábado con Anthony Aranda, más conocido como el 'Activador', luego de varios años de relación. A pesar del escándalo de infidelidad de la modelo durante su pasada relación con Rodrigo Cuba, la exconductora de América Hoy se mostró emocionada por este gran momento.

No obstante, algunos usuarios en redes sociales le 'echaron la sal' al bailarín luego de que compartiera un video junto a su futura novia en donde ve el vestido que usará en su boda. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La controversial pareja anunció su próxima boda hace pocas semanas y hoy es el gran día. Ante ello, Anthony Aranda compartió un video junto a Melissa Paredes en donde la modelo aparece con el que sería su vestido de novia, lo cual ocasionó la inmediata reacción de los usuarios en redes sociales.

Anthony Aranda previo a su boda con Melissa Paredes

En ese sentido, algunos internautas le 'echaron la sal' a la boda de Anthony Aranda y Melissa Paredes, luego de que el bailarín viera el vestido de novia de su pareja previo a su boda. Y es que el popular Samuel Suárez compartió el video junto al comentario de una de sus ratujas.

Tras ello, Samu no fue ajeno a este clip y compartió la opinión de sus seguidores. "Ya fue, Anthony la vio en vestido. Ahora su matrimonio tendrá mala suerte y no llegará a buen puerto. Por eso siempre dicen que no deben verse", comentó una de las ratujas del popular Samu.