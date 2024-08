Flavia Laos y el romántico regalo de su nuevo galán Chase DeMoor: "Esto es tan tierno"

Flavia Laos celebró su cumpleaños número 27 este 1 de agosto en Estados Unidos, donde disfruta de unas merecidas vacaciones. La actriz peruana compartió con sus seguidores un tierno regalo que le envió de quien sería su nueva pareja, Chase DeMoor, generando una ola de comentarios en redes sociales.

Flavia Laos acaba de cumplir 27 años y lo celebró a lo grande en Estados Unidos. A través de sus historias en Instagram, Flavia Laos mostró el regalo que recibió de Chase DeMoor. Un impresionante ramo de rosas y margaritas llegó hasta su habitación con una dedicatoria muy especial.

"Entre otras cositas lindas que me han pasado hoy, que me parece súper cute, me han dejado unas florecitas y el mensaje dice 'Feliz cumpleaños, hermosa, de Chase' Oh, esto es tan tierno, Chase, eres el más dulce", compartió emocionada la actriz.