Daniela Darcourt revela que iría al podcast de Yahaira Plasencia: "Que me escriba"

En el último programa de 'América Hoy', la salsera Daniela Darcourt no fue ajena a las preguntas sobre una presunta enemistad con Yahaira Plasencia, lejos de confirmar estas presuntas diferencias, la artista se mostró con la disposición de asistir a su podcast y aclarar la situación.

Como se recuerda ambas artistas se vieron enfrentadas por medios de comunicación que aseguraron que Sergio George prefería trabajar con la ex de Jefferson Farfán debido a que Daniela compraba interacción en redes con sus canciones.

Daniela Darcourt frente a frente con Yahaira Plasencia

La artista fue entrevistada por el equipo del programa de 'América Hoy' donde respondió a las preguntas sobre un presunto enfrentamiento con Yahaira Plasencia, la salsera aseguró que no tiene nada en contra de la reina del 'toto' e incluso pidió que ya no la critiquen más que es algo que se ha vuelto costumbre y no imagina la incomodad que debe sentir cada vez que está en el ojo de la tormenta.

Sin embargo, la reportera cuestionó a Daniela si ha considerado ser una invitada en el podcast de Yahaira, a lo que no descartó, por el contrario recalcó que si no se ha sentado junto a Yaha es solo por falta de tiempo en su apretada agenda.

Daniela Darcourt asistiría al podcast de Yahaira Plasencia

"Te mentiría si te dijera que he pensado en ir porque ahorita tiempo es lo que me hace falta pero si ella quiere que vaya y me quiere tener ahí, que me escriba, yo no tengo ningún problema", aseguró Darcourt.

Con estas polémicas declaraciones la artista ha dejado en claro que no tiene ni un roche con Plasencia tal y como lo habían dicho en medios, por el contrario, se encuentra emocionada de en algún momento conversar con su colega sobre todo lo que se ha dicho tras la polémica entrevista a Sergio George.

Por otro lado, la cantante confesó que no ha tenido el tiempo de ver el podcast completo de Yahaira, sin embargo, considera que existe todo un trabajo y coordinación detrás por lo que resaltó las ganas de Plasencia de seguir trabajando y mantenerse vigente.

Finalmente, Daniela concluyó estar dispuesta a ser una invitada más en el podcast de Yahaira solo insistió que se le haga la invitación con anticipación para poder organizar sus presentaciones y no fallarle a su compañera.

"Así que cualquier cosa ... Yaha si me necesitas, avisa nomás con tiempo", dijo Darcourt demostrando una vez mas la buena vibra que la sigue caracterizando.

No se sabe si Yahaira considerará estas recientes declaraciones de la artista ya que como se recuerda, hace meses Cuto Guadalupe también declaró para el programa de 'América Hoy' y aseguró que no descartaba asistir al podcast de la cantante, semanas después estuvo frente a frente a la ex de Farfán.

Yahaira asegura no tener problemas con Daniela

Yahaira Plasencia generó polémica cuando durante una entrevista en su podcast, Sergio George puso en duda el talento de Daniela Darcourt. No obstante, la cantante de salsa ha salido a aclarar que no tiene enemistad con ninguna salsera del medio y siempre está dispuesta a apoyar a sus colegas.

La 'Reina del totó' está emocionada de participar por cuarto año consecutivo en los Premios Heat 2024, por lo que durante una de las entrevistas 'face to face' no pudo evitar ser consultada sobre las críticas que recibió Sergio George tras atacar a Daniela.

"Bueno creo que hay que hacerle la pregunta a Sergio, yo lo entrevisté sin ningún ánimo de calumniar a nadie, cualquiera lo puede tomar como desee, pero él les puede decir lo que piensa", expresó.

Queda claro que al parecer no existen diferencias entre Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt, pese a ello, fans piden una entrevista para aclarar los mal entendidos que pudieron surgir tras entrevistar a Sergio George.