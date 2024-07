Cuto Guadalupe responde a críticas tras publicar fotos con su expareja: "Yo no vivo del qué dirán"

En el último programa de 'América Hoy' el exjugador Cuto Guadalupe decidió romper su silencio tras recibir miles de críticas en sus redes sociales tras compartir en sus redes unas fotografías al lado de su expareja y madre de su hijo.

El tío de Jefferson Farfán aseguró que no le debe explicaciones a nadie sobre las decisiones que toma en su vida personal y que continuará haciendo lo que el considera correcto sin enfocarse en los comentarios negativos que pueda recibir.

Hace unos días el exjugador Cuto Guadalupe publicó en sus redes sociales algunas fotografías de lo que fue la celebración de cumpleaños de su hijo menor, sin embargo, lo que causó polémica es que Cuto aparecía en las fotos al lado de su expareja y quien hace ya algún tiempo protagonizó un ampay.

Es por ello que el expelotero ha recibido todo tipo de críticas al superar tan rápido una presunta infidelidad de parte de la madre de su hijo, sin embargo, Guadalupe aseguró que a pesar de todo le guarda respeto por el vínculo familiar que mantienen.

"Esa foto que yo he puesto es porque yo quiero ponerla, yo no voy hacer las cosas y decir 'Ay que el qué dirán' yo soy un hombre de Dios como todos. Lo que me puedan decir... eso me tiene sin cuidado, no estoy pendiente de ver si dicen que Cuto es cachudo, si Cuto es terco", empezó diciendo el ex deportista bastante incómodo por todo lo que se ha dicho de él.