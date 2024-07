Jean Deza molesto por difusión de imágenes donde lo vinculan con Jossmery Toledo en aeropuerto

El jugador Jean Deza nos soportó que el programa de espectáculos de 'Amor y Fuego' lo quiera relacionar nuevamente con Jossmery Toledo y es que ambos compartieron un breve romance que desató mucha polémica en su momento.

Deza no se quedó de brazos cruzados y decidió tomar cartas en el asunto para proteger su imagen y la relación que actualmente mantiene.

Jean Deza no quiere ser relacionado a Jossmery Toledo

El jugador Jean Deza se dejó ver bastante incómodo luego de que se difundiera unas imágenes que si bien es cierto no evidencian alguna relación se prestaron para las especulaciones de una presunta reconciliación entre Jossmery Toledo y él.

Esta información sacada de contexto por el programa "Amor y Fuego" quienes fueron los encargados de lanzar estas imágenes como si la expareja hubiera tenido algún acercamiento que rechazó el ex de Shirley Arica.

Incluso Deza recalcó que su pareja estaba enterada de su ubicación y de lo que hacía por lo que no tiene nada que ocultar o esconderse, pese a ello expresó su molestia con la manipulación de información para hacerlo quedar mal.

"Lo que yo quiero decir es que ustedes sacaron imágenes como si fuera un ampay. Yo me quedo tranquilo porque eso lo sabía mi novia y eso era lo más importante", manifestó Jean Deza.

Y eso no fue todo ya que insistió en que llamen a la ex policía para aclarar el asunto y confirmar que ya no tiene ningún vínculo ni amical con Toledo.

Por otro lado, Jean agregó que jamás mantuvo una comunicación con Jossmery Toledo cuando ella se enredo con Paolo Hurtado cuando todavía se encontraba casado y en una relación con su esposa.

Pese a que defendió su posición, los conductores de 'Amor y Fuego' no creyeron del todo en su versión, especialmente cuando señaló que le dijo a una amiga que se siente al lado de él para evitar que lo graben al lado de Jossmery Toledo.

Jossmery rompe su silencio sobre imágenes con Deza

Jossmery Toledo aclaró para las cámaras de 'Amor y Fuego' que no tiene ningún vínculo con Jean Deza, tras haber sido vistos juntos en el aeropuerto. La expolicía aseguró que solo coincidieron en el terminal aéreo y descartó cualquier relación con el futbolista.

"No tengo nada con él, si en algún momento lo veo, lo saludo, pero no pensé que iba a ser tan rápido", comentó.

La ex policía también reveló que ahora se lleva bien con su expareja y que limaron asperezas cuando ella estaba con Paolo Hurtado. Explicó que, aunque no mantiene una amistad ni comunicación con Jean Deza, resolvieron sus diferencias durante una llamada cuando Deza y Hurtado jugaban juntos.

"Yo ya limé asperezas hace tiempo. El tiempo en que yo estaba con Paolo, él (Jean) jugaba con él (Paolo) y se reunían, me hizo una llamada y la cosa es que limamos asperezas", detalló.

Al ser consultada sobre si la novia actual de Deza, Gabriela Alava, se pondría celosa por las imágenes, Toledo mencionó que Deza estaba acompañado de otra joven en el aeropuerto.

"No sé si se pondrá celosa, pero no pasó nada, así que tranquila. Más bien, a él yo lo vi con otra chica, me pareció (...). Gabriela, tienes que tener ojos, tienes que darte cuenta", manifestó.

Al parecer Jean Deza quiere mantener su distancia de Jossmery Toledo ya que prefiere evitar especulaciones que lo relacionen sentimentalmente con su expareja, pues por el momento prefiere priorizar su actual relación lejos de los escándalos.