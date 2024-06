¡Reconocen su talento! Policía Nacional del Perú felicita al suboficial que cantó "Partido en Dos" en show

Durante los últimos meses, la canción "Partido en Dos" se ha convertido en un boom desde que La Única Tropical lo sacó en versión cumbia, Tanto así, que hace unos días un suboficial de la policía peruana subió al escenario del grupo para cantar este famoso tema volviéndose viral, incluso fue felicitado por la misma PNP.

Hace un par de días, un suboficial se volvió viral en todas las redes sociales por su gran talento musical. En un concierto de La Única Tropical, los integrantes del grupo de cumbia invitaron al policía que se encontraba resguardando el lugar a cantar junto a ellos. Al cantar el tema "Partido en Dos" dejó sorprendido a todo el grupo y al público por completo.

Aunque muchos usuarios se encontraban preocupados por la probable sanción que recibiría por cantar con el uniforme y en horario laboral, esto habría sido disipado por la misma Policía Nacional del Perú. Por medio de sus redes sociales, compartió un video con la interpretación del suboficial y lo felicitaron por su talento musical.

Ante este reconocimiento por la misma Policía Nacional del Perú, muchos usuarios se sintieron aliviados que el suboficial tenga el apoyo de su institución. Además, agregaron que es un gran talento en potencia.

"Jóvenes como estos son los que se ganan el cariño y la confianza del pueblo", "Talentazo, mientras no sancionen al colega", "Awww que bueno que le reconocieron...orgullo de los policias", "Que lindo ver el apoyo de la institución", "El apoyo de nuestra institución, antes estos homenajes hermosos que dejan en alto al Perú y toda la PNP", "Un policía llevando alegría al pueblo, lo admiro y me siento orgulloso de este policía", "Pensé que me lo sancionarían, ya siento alivio de que fue felicitado por la PNP", comentaron.