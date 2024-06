¡Grandes artistas del merengue! Miriam Cruz y Juan Manuel La Línea armaron la fiesta en Habla Kausa

Los reyes del merengue en República Dominicana llegaron hoy al programa de Habla Kausa para hacer bailar a todos. Miriam Cruz y Juan Manuel La Línea estuvieron en la radio y encendieron el set cantando sus mejores temas.

Durante el programa de Habla Kausa conducido por Andrea Torres y Rolly Javier, llegaron grandes artistas internacionales. Directo desde República Dominicana, llegaron los cantantes Miriam Cruz y Juan Manuel La Línea, cantando sus mejores éxitos musicales del merengue.

El cantante Juan Manuel La Línea fue el primero en llegar donde interpretó grandes clásicos como "Si me dejas no vale", "Te compro a tu novia", "Noche de Fantasía", "Si una vez", "Separados", entre muchos más. Además, pasó una divertida tarde junto a nuestros locutores y elogió la voz de la talentosa Andrea Torres.

La artista internacional Miriam Cruz arribó al Perú hace casi una semana, donde ya se presentó en dos conciertos. Uno en Lima y otro en Iquitos por la Fiesta de San Juan, comentando que recibió el inmenso cariño de la gente peruana. Además, reveló que no ha parado de degustar los ricos platillos peruanos.

"Me trataron muy bien, igual que en la Explanada de Lima Norte, ahí había frío, pero se calentó con toda la gente. Ya tengo seis días aquí, me la he pasado comiendo Lomo Saltado, Pollo Saltado, me gusta también la Papa la Huancaína . Yo me acuerdo cuando veníamos con Las Chicas del Can, hacíamos un recorrido grande por el Norte, yo solo me acuerdo que decían 'un seco, un seco' y yo: '¿no puede ser mojado?'". cuenta.