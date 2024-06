Lesly Águila vuelve a preocupar a sus fans con su estado de salud: "Sigo con chequeos médicos"

Dentro de Corazón Serrano, Lesly Águila es una de las cantantes de cumbia más queridas y que ha conquistado con su gran talento musical. En los últimos días, la integrante ha estado preocupando a sus seguidores por su ausencia en los conciertos y su actual estado de salud, por eso decidió contar todo.

Hace unos días, Lesly Águila cumplió sus 30 años y lo recibió realizando una gran fiesta en Piura con muchos de sus seres queridos, amigos y club de fans. La joven tuvo una bella celebración donde se divirtió hasta las últimas. Después de ello, regresó a los conciertos, pero empezó a sentirse mal nuevamente.

Como se recuerda, hace unos meses la cantante de Corazón Serrano se ausentó por un par de semanas por su delicado estado de salud. En aquella ocasión, se hizo varios exámenes de cardiología y por lo que se supo, se sentía mejor hasta hace unos días. Por medio de sus redes sociales, se pronunció sobre su ausencia en los shows y revela cómo va.

"Sigo con los chequeos médicos, con varios de los exámenes y mañana nuevamente tengo que asistir. Es por eso que hoy no pude viajar a Chota, me estaban preguntando algunos por interno. Ahora me encuentro en Piura, no puedo viajar, necesito estar bien de salud para poder trabajar tranquila y no sentir malestar, más que todo porque es súper incómodo trabar de esa manera", cuenta.