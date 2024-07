María Pía molesta tras rumores de separación con su esposo: "Comentarios sacados de contexto"

La conductora de televisión María Pía Copello expresó su molestia luego de que medios de comunicación afirmaran que se había separado de su esposo y padre de sus 3 hijos, Samuel Dyer.

La ex animadora infantil realizó un corto video en el que desmiente estas afirmaciones y pidió respeto para sus hijos ya que están expuestos a las redes sociales y pueden verse afectados por lo que se dice de sus padres.

Mediante las redes sociales María Pía Copello ha aclarado el tema de los rumores que han salido a la luz estos últimos días sobre su situación sentimental actual y es que a raíz de una entrevista que ofreció para el canal de podcast de Magaly Medina se han malinterpretado sus palabras.

Es así que la conductora del programa 'Mande quien mande' aclaró que sigue viviendo un feliz matrimonio al lado de Samuel Dyer y que si bien es cierto se separaron un tiempo antes de casarse hoy por hoy tiene una familia constituida.

Por otro lado, la conductora le recalcó a su esposo que mantenga la calma a raíz de todas las especulaciones y que su amor por el se mantiene mas fuerte que nunca a pesar de tener más de 10 años de casados.

Sin embargo, eso no fue todo ya que la conductora aseguró que todas las cosas que se viene diciendo de su matrimonio afectan de alguna manera a sus hijos que ya son niños grandes que tienen acceso a las redes sociales.

Asimismo, María Pía recalcó que su esposo es una persona que no le gusta verse expuesta a las cámaras, pese a ello decidió acceder a publicar un corto video junto a su esposa donde ambos evidencia el amor que se tienen sellado en un romántico abrazo.

Esto sucedió luego de la presentación de Pía en la despedida de 'Nuveluz' en donde fue parte del elenco y su esposo fue el primer fan en aplaudir a su esposa en el escenario apoyándola en todos sus proyectos.

Diversos usuarios respaldaron las palabras de la conductora quien siempre ha tratado de mantener su matrimonio alejado de las cámaras que puedan generar algún tipo de problemas o mal entendidos.

La conductora de televisión, María Pía Copello, abrió su corazón y compartió detalles cuando se separó de Samuel Dyer, el padre de sus hijos. María Pía y Samuel llevaban tres años de relación cuando todo se vino abajo. Durante una reunión con amigos, María Pía se enteró de la decisión de Samuel a través de una amiga.