Leslie Shaw y su dura crítica contra artistas peruanos en Premios Heat: "Vergüenza ajena"

Leslie Shaw participó en la conferencia de prensa de 'El Gran Chef Famosos', donde fue anunciada como una de las nuevas concursantes de la novena temporada del programa. En el evento, la cantante expresó su opinión sobre la reciente participación de varios artistas peruanos en la décima edición de los Premios Heat, realizada en República Dominicana.

En ese sentido, la cantante urbana lanzó duras críticas contra sus colegas y les aconsejó que inviertan más en su vestuario y puesta en escena. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Artistas de renombre como Yahaira Plasencia, Son Tentación, entre otros, fueron invitados a la gala, donde varios estaban nominados. Sin embargo, ninguno ganó en las categorías en las que competían. Este resultado no pasó desapercibido para Leslie Shaw, quien criticó a sus colegas por su desempeño y presentación en el evento.

"Yo gané mi premio y no pagué. Ellos han pagado y ni siquiera les han dado un premio. Oye, qué vergüenza ajena dan. Si ya están invirtiendo (para asistir), deberían invertir en su ropa o ¿ya se quedaron sin presupuesto? No, qué roche, nos hacen quedar mal. Para eso mejor se hubieran quedado en su casa. No me gustó nadie, nadie se salva", expresó a Trome, criticando duramente la apariencia y la falta de premios de sus compatriotas.