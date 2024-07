¡Apoya el talento! Magaly Medina hace gran donación EN VIVO a colegio de Huaycán: "Se lo merecen"

Magaly Medina siempre se ha caracterizado por apoyar las causas con las que simpatiza. En esta ocasión, la popular conductora de televisión anunció EN VIVO qué haría una donación a un colegio de Huaycán para que los alumnos puedan asistir a un desfile escolar.

La noche de ayer, durante su programa 'Magaly TV, la firme', la 'Urraca' quedó sorprendida y fascinada con la dedicación que los escolares le pusieron un desfile en su distrito. Sin embargo, también se sintió apenada porque no tenían los recursos suficientes para competir en otro desfile que se realizará hoy en Ate.

Después de elogiar la creatividad de los alumnos y asegurar que están representando muy bien a su colegio, Magaly contó que había conversado con la directora de una institución educativa, quien a su vez le dijo que no habían llegado al dinero suficiente para contratar seis buses que trasladarían a los alumnos, y solo tenían el dinero para alquilar tres.

Magaly Medina se puso la mano en el corazón y anunció que hoy por la mañana iba a 'yapear' 1500 soles para que los alumnos puedan contratar los buses y asistir al desfile, ya que considera que es una actividad sana y los aleja de los vicios o malos caminos.

Durante su programa titulado "Mujeres: ¿Dónde queda la dignidad?", Magaly Medina habló sobre su matrimonio con Marco Mendoza. Allí reveló un episodio inesperado en el que vivió violencia por parte de su pareja de ese entonces.

"Recuerdo que la primera vez, cuando estaba casada con el padre de mi hijo, me fui al matrimonio de una amiga de mi barrio y él se fue a sacarme porque él no me había autorizado a que vaya a una fiesta. Recuerdo que fue, se metió a la fiesta, me jaló de un brazo y me sacó hasta mi casa jalándome", confesó Magaly.