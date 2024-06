¡Polémica! Jefferson Farfán le regala 500 soles a Edson Dávila tras romper su mesa: "Traga, hambriento"

Jefferson Farfán ha generado polémica tras visitar el podcast de Edson Dávila. El exfutbolista destruyó la mesita del conductor de televisión y luego le regaló 500 soles En Vivo.

Durante la entrevista que Edsson Dávila le hizo a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, hubieron muchas preguntas hacia ambos jugadores sobre los momentos más importantes de esas carreras y aspectos personales de su vida.

Sin embargo, llegó un momento en que Edson hizo una pregunta incómoda a la Foquita y este arremetió empujando la mesa en forma de broma, pero después la acomodó con ayuda de su compañero

La entrevista se dividió en tres partes, la primera eran preguntas, en la segunda giraron una ruleta para cumplir desafíos y en la tercera hubo un pingpong. Fue en la segunda fase donde Edson hizo que la ruleta pare en la opción 'Saca tu billetera', por lo que el exfutbolista tenía que hacer una pequeña donación.

"No vayan a pensar que nosotros nos queremos quedar con la plata. Mira los rostros que tenemos acá, se nota el hambre. Mediante este juego quiero llevar a la gente humilde un pan, un cuartito de pollo. Es tu voluntad, no tienes que dejarme a mí mil soles, dos mil. Quinientos es un monto módico", dijo Giselo en broma.

En ese sentido, Farfán dijo que le daría el dinero después, pero Edson insistió en que debía hacerlo durante la grabación del video. Es así que, le indicó a Roberto que saque la billetera y le dé 250 soles por cada uno, haciendo un total de 500 soles. "Come, comelón. Traga, hambriento", comentó Jefferson riendo.

El exfutbolista también compartió la razón detrás de su decisión de no haberse casado hasta ahora. Farfán habló abiertamente sobre su vida amorosa y sus pensamientos sobre el matrimonio, sorprendiendo a muchos de sus seguidores.

Ante la curiosidad de Edson por saber más sobre la decisión de no casarse, Farfán explicó: "No llega la persona ideal, si se da en algún momento, se dará".

Además, señaló que la edad no es un factor importante para él: "No sé, así llegue a los 60 nunca es tarde, no fuerzo nada, no me gusta forzar nada. Creo que las cosas se tienen que dar".