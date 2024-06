Jefferson Farfán explica la razón por la que todavía no se ha casado: ¿Qué dijo?

En una reveladora entrevista en el podcast "Edson Pa' Qué Más", conducido por Edson Dávila, conocido como 'Giselo', Jefferson Farfán compartió la razón detrás de su decisión de no haberse casado hasta ahora. El exfutbolista habló abiertamente sobre su vida amorosa y sus pensamientos sobre el matrimonio, dejando a muchos sorprendidos.

¿Por qué Farfán no se ha casado? Durante la entrevista, Edson Dávila le preguntó directamente a Farfán si alguna vez había pensado en casarse.

La respuesta del exfutbolista fue clara y contundente: "No". Esta declaración dejó sorprendido a Edson, quien comentó: "Me corta la sonrisa de una. Yo estaba contento, riéndome, pero Jefferson Farfán confiesa en 'Edson Pa' Qué Más' que no piensa en casarse".

Con esto, dejó claro que aunque no descarta casarse en el futuro, no está buscando activamente a alguien con quien hacerlo.

Además, señaló que la edad no es un factor importante para él: "No sé, así llegue a los 60 nunca es tarde, no fuerzo nada, no me gusta forzar nada. Creo que las cosas se tienen que dar".