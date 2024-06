¡Asustados! Participantes de 'Esto es Guerra' revelan momentos de terror en su viaje a Chile

Varios participantes de Esto es Guerra optaron por viajar a Chile para disfrutar de un tiempo de relajo juntos, lo cual sorprendió a sus seguidores debido a la reciente controversia legal que enfrenta su amigo Pancho Rodríguez después de dejar el reality.

Ahora, el conocido influencer Mario Irivarren generó sorpresa entre sus seguidores al compartir que experimentó momentos alarmantes junto con los demás integrantes, detallando lo sucedido. Conoce más detalles de lo sucedido en la siguiente nota.

Mario Irivarren revela los momentos de terror que vivió

Como se sabe, Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi, Hugo García y Piero Arenas viajaron a las montañas de Chile para esquiar y aparentemente celebrar la despedida de soltero del novio de Alejandra Baigorria durante el descanso del programa, que no se emite por la Copa América 2024. Sin embargo, los participantes del reality no esperaban enfrentarse a un gran susto al ser sorprendidos por una tormenta.

El chico reality usó su cuenta oficial de Instagram para registrar un video del momento exacto en que se encontraban atrapados en la tormenta. La tormenta comenzó mientras esquiaban normalmente, obligándolos a detenerse para garantizar su seguridad.

"En nuestra última bajada nos agarró una ventisca súper fuerte que nos obligó a parar unos minutos por seguridad", escribió en una de sus historias de su red social. Después de superar el momento de terror, los chicos del reality decidieron seguir con su viaje y disfrutar del lugar. Incluso, el influencer Patricio Parodi bromeó con sus compañeros y jugaron a lanzarse bolas de nieve, demostrando la fuerte amistad entre ellos.

Emocionados tras superar el tenso momento

Cabe recordar que, ante las reacciones por el inesperado viaje a Chile de los chicos del reality, miles de personas cuestionaron su salida del país y su ausencia en el programa Esto es Guerra. A pesar de esto, Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi, Hugo García y Piero Arenas se mostraron entusiasmados por su paseo en grupo.

En ese sentido, Mario Irivarren compartió el momento con sus seguidores en sus redes sociales, dejando en claro que no están yendo a la Copa América, sino a un viaje de relajo al país sureño.

"La selección va a representar a Perú en Estados Unidos y Nosotros en Chile", se lee en la descripción de la publicación de la 'calavera' y además agregó unos hashtag bastante llamativos: "El pisco es peruano", "el ceviche también", "A recuperar el Huáscar", escribió el popular Mario Irivarren.