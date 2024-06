Ely Yutronic no se decide entre Perú y Chile en partido de la Copa América: "El corazón dividido"

Ely Yutronic, conductora de ATV Noticias, está viviendo un momento de sentimientos encontrados. Nacida en Chile, pero con seis años en Perú, Ely considera ambos países como su hogar. Hoy, cuando las selecciones de Perú y Chile se enfrenten en la Copa América, su corazón estará dividido.

Apoyando a dos equipos. Ely compartió su dilema en una reciente entrevista.

"Ay no, tengo mi corazón dividido, es difícil para decir quién ganará" , comentó cuando le preguntaron por su predicción del marcador. "Deseo lo mejor para ambas selecciones" , añadió, mostrando su apoyo tanto a Perú como a Chile.

Pasión por el fútbol. Ely no es ajena al mundo del fútbol.

"Sí, me encanta. De hecho, cubrí deportes en la Copa América que se hizo en Chile, fue una linda experiencia. Hice periodismo deportivo, fue muy lindo, no me quiero referir sobre el resultado porque tengo mi corazón dividido", expresó.