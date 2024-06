¡Aclara las cosas! Doña Peta responde a críticas y asegura que no es 'renegona': "No me conocen"

Doña Peta, la madre de Paolo Guerrero, dio una entrevista reciente a Todo se Filtra después de que el equipo del 'Metiche' recibiera amenazas por haber intentado entrevistarla. Al parecer, ella no quiso declarar para el programa de Rodrigo González, según lo que comentó Kurt Villavicencio.

Por otro lado, Doña Peta reveló que es lo que le molesta de los medios de comunicación, quienes en muchas oportunidades la han tildado de 'amargada'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Doña Peta responde a las críticas

En una reciente entrevista para 'Todo se filtra' Doña Peta aclaró diversos puntos que le molestan de los medios de comunicación. Y es que la madre del Depredador dejó en claro que no es una persona 'amargada', pues la prensa la ha mostrado de esta manera.

"No reniego, todos creen que tengo cara de mala, que reniego, no me conocen nada, yo no reniego sino que me gustan que las cosas vayan en regla. Desde muy chicos les he enseñado a mis hijos lo bueno, lo malo y lo feo y siempre he estado pendiente de ellos, por eso son lo que son y llegaron a donde han llegado", dijo de manera contundente.

En relación a eso, Doña Peta afirmó que es franca y directa al expresarse, dispuesta a hablar sin reservas si es necesario. Además, la madre de Paolo Guerrero aseguró que no tiene preferencias por ningún medio de comunicación, refutando las afirmaciones del reportero de Todo se Filtra que sugerían que solo concede entrevistas a América TV.

"No tengo favoritos, periodista es periodista, cuando quieren sacarme el ancho me sacan el ancho, América, Panamericana, no tengo favoritos. Cuando hay que darles les doy, pero también tengo que estar de humor. Ahora estoy tranquila, espero terminar la tarde tranquila también", advirtió.

¿Qué dijo sobre el 'Metiche'?

Por último, doña Peta mencionó que no tiene una gran afinidad con Kurt Villavicencio, pero sigue su programa y incluso decidió enviarle un saludo. A pesar de su discrepancia con algunos medios de comunicación, Doña Peta decidió mandarle un llamativo mensaje al popular Metiche.

"No me gusta tanto Metiche pero ya pues, qué se va hacer, si ya me estás entrevistando ya sé que eres de Metiche. Sí lo veo a ver qué hablan y también reviento cuando hablan mal porque yo no les doy para que me hablen mal, les hablo de corazón, no me gusta ser figureti. Ya, un saludo a Fetiche", dijo resignada.