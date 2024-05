Manolo Rojas y su reveladora experiencia en Las Cucardas: "Han ido los mejores cómicos"

Manolo Rojas, reconocido comediante peruano y prometedor músico nacional, reveló en una entrevista todos los pormenores de su vivencia al visitar Las Cucardas, el prostíbulo más conocido de Lima. Según explicó el miembro de 'El Reventonazo de la Chola', él y otros artistas del humor acudían a estos establecimientos nocturnos para trabajar.

Además, se animó a contar las vivencias que experimentaba cuando le tocaba presentar su show. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Manolo Rojas revela su experiencia en Las Cucardas

Durante una entrevista realizada a través de la cuenta de TikTok de 'Coneros Podcast', se presentó el reconocido comediante Manolo Rojas. En este contexto, el locutor le preguntó si era cierto que solía visitar Las Cucardas. En respuesta, Rojas compartió que un amigo de Las Cucardas los persuadió diciendo: "Vayan a dar un 'showcito'".

Asimismo, señaló que tanto en Las Cucardas como en el Scarlet, los mejores cómicos acudían a trabajar y no a consumir. "Mira, te voy a decir una cosa, tanto como Las Cucardas y el Scarlet han ido los mejores cómicos", afirmó.

Explicó que entraban, realizaban su espectáculo y se iban. Aunque Rojas no reveló nombres, comentó que casi todos los cómicos y vedettes de esa época también habían actuado allí. "Entrabas, hacías tu show y te ibas", (...) "me tocaba actuar después de lo que están haciendo, yo no voy a decir quién ha ido pero casi todos, todas las vedettes de esa época también han ido", culminó.

¿Estuvo en prisión?

En otra entrevista Víctor Manuel Rojas Ibáñez, más conocido como Manolo Rojas, reveló aspectos personales de su vida, entre ellos su experiencia en prisión junto a Juan de los Santos Collantes, alias 'Tripita', por realizar actuaciones cómicas en espacios públicos.

Rojas relató que llevó a 'Tripita' a Huaral para eludir las limitaciones laborales y las detenciones frecuentes que enfrentaban, pero se vio separado de él cuando la policía lo arrestó mientras Rojas usaba un baño en una pollería. A pesar de afirmar ser Dios, Rojas tuvo que intervenir en la comisaría, donde ambos fueron detenidos. Después de ser puestos en libertad, Tripita expresó su agradecimiento hacia Rojas, quien prometió estar a su lado en todo momento.

"Termino yo de pedir mi colaboración y me voy a una pollería para que me presten su baño. Cuando regreso se había llevado a Tripa la Policía. Yo le había dicho que era Dios. Entonces, voy a la comisaría y le digo: 'Usted cómo se va a llevar a mi amigo si este es mi pueblo'. 'A mí que me interesa, mételo preso también'. Yo cuando bajo, el 'Tripa' me ve y me dice: 'Ya era que me vengas a sacar'. 'Vengo a acompañarte', le dije", afirmó Rojas.