¡Se prepara! Alejandra Baigorria presenta al doctor que traerá al mundo a su futuro hijo

Alejandra Baigorria sorprendió a todos al revelar avances en su planificación familiar con Said Palao. La conocida "Rubia de Gamarra" está decidida a convertirse en madre y ha presentado en redes sociales al médico que la acompañará en este importante proceso.

Alejandra y Said se preparan para ser padres. Alejandra Baigorria compartió una foto en sus redes sociales donde se la ve conversando con el doctor encargado de prepararla para ser mamá.

Sin embargo, aclaró que aún no está embarazada.

Alejandra Baigorria muestra al doctor para su futuro bebé. (Instagram)

Tratamiento para estar lista. Alejandra contó que se sometió a varios tratamientos para asegurarse de que su cuerpo esté listo para un embarazo.

"Estoy en mi tercer día consecutivo en tratamiento... estoy pinchada por todos lados, me pincharon en los dos brazos ayer, hoy me han vuelto a sacar sangre... me puse un respuchip que me va a servir para mi preparación y varias cosas que les voy a contar que son muy interesantes para todas las personas que tienen problemas para salir embarazadas o tienen problemas de hormonas", explicó la empresaria.