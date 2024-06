¿EEG no saldrá al aire? Chicos reality viajan a Chile luego de polémica con Pancho Rodríguez

El popular programa de competencia "Esto es Guerra" está en medio de una gran polémica después de enviar una carta notarial a Pancho Rodríguez por su inesperada salida. Mientras tanto, varios participantes del reality sorprendieron a todos al viajar a Chile, generando muchas especulaciones en las redes sociales. ¿Habrá renunciado el equipo al programa?

Chicos reality viajan a Chile tras polémica con Pancho

Viaje inesperado a Chile. Mario Irivarren, Said Palao, Patricio Parodi, Hugo García y Piero Arenas, todos conocidos chicos reality, tomaron un vuelo a Chile de manera inesperada. La noticia se conoció a través de la cuenta oficial de Instagram de Mario Irivarren, donde se publicaron videos de ellos divirtiéndose en el aeropuerto. Aunque no revelaron muchos detalles sobre el motivo del viaje, los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar.

En la publicación, Mario escribió: "La selección va a representar a Perú en Estados Unidos y nosotros en Chile", junto con hashtags como "El pisco es peruano", "el ceviche también" y "A recuperar el Huascar". Estas frases provocaron aún más especulación entre los seguidores.

¿Respaldo a Pancho Rodríguez? El viaje de estos chicos reality hizo que muchos se preguntaran si tenía relación con la situación de Pancho Rodríguez, quien recientemente recibió una carta notarial de "Esto es Guerra". Sin embargo, parece que el motivo del viaje es otro.

Recordemos que Patricio Parodi ya había expresado su apoyo a Pancho Rodríguez, pero según varios usuarios, la verdadera razón del viaje podría ser una despedida de soltero para Said Palao, quien está próximo a casarse con Alejandra Baigorria.

Comentarios como "Se van a Chile a esquiar" y "Van a un compartir entre amigos... una especie de despedida de soltero para Said" se pudieron leer en las redes.

Pancho Rodríguez responde a la carta notarial

Pancho Rodríguez, conocido influencer chileno, utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un comunicado de sus abogados en respuesta a la carta notarial de "Esto es Guerra".

En el comunicado, se lee: "Como asesores legales del Sr. Francisco Rodríguez y debido a las informaciones inexactas que se vienen propalando por diferentes medios de comunicación, deseamos aclarar lo siguiente: El Sr. Rodríguez ha decidido, por motivos estrictamente personales y profesionales, renunciar a su centro de labores y participación en el programa. Esta decisión fue tomada tras una profunda reflexión".

Pancho Rodríguez publica comunicado.

El comunicado también subraya que Pancho mantiene una relación de respeto con la productora del programa y sus excompañeros: "Se precisa que el Sr. Rodríguez mantiene una relación de respeto con la productora del programa donde laboraba y sus excompañeros de trabajo".

La inesperada salida de varios chicos reality de "Esto es Guerra" hacia Chile y la situación de Pancho Rodríguez han generado gran revuelo entre los seguidores del programa. Queda por ver cómo se desarrollará esta historia y si afectará la continuidad del popular show. Lo que es seguro es que este viaje y la controversia con Pancho Rodríguez tienen a todos hablando y especulando sobre el futuro del programa.