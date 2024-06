Belén Estévez descarta relación con congresista Diego Bazán: "Es mi amigo, no hay nada más"

Belén Estévez tomó con humor los rumores de una posible relación con el congresista Diego Bazán. Según la ex bailarina de 'El gran show', el padre de la patria es sólo un amigo muy caballeroso.

"¿Es en serio? Qué gracioso, ¿cómo van a poner que es mi pareja? Eso no es así, Diego es un buen amigo y no he dicho nada más, porque no hay nada más que amistad", declaró.

La modelo argentina brindó una entrevista a un conocido medio local y destacó que las imágenes donde se luce con Diego Bazán son solo parte de su amistad, además bromeo sobre la diferencia de edades entre ellos.

"Sí, pero es mi amigo. Diego es mi amigo, un caballero, es atento, amable (...) No hay problema con eso (se llevan 10 años), los amigos también suelen tener diferencia de edades", agregó.

Belen también resaltó que guarda la esperanza de convertirse en madre y de no encontrar al hombre indicado para serlo, podría optar por la Fertilización In Vitro o la adopción. Además, no descartó la posibilidad de casarse en el futuro.

"Claro, estoy esperando a mi 'media naranja', a ese hombre con el que estaré hasta viejita, y si voy a tener un hijo o hijos, he congelado mis óvulos y si no se puede adopto", concluyó.

El ampay de Belén Estévez y Diego Bazán

La exparticipante de 'El gran chef: famosos' sorprendió al haber sido captada aparentemente ilusionada después de mucho tiempo y es que la bailarina a sus 42 años reveló tomarse la vida con calma y ahora se encuentra con el corazón tranquilo tras haber conocido a Diego Bazán quien sería el hombre que se ha robado su corazón.

La modelo confesó que no se deja llevar por las apariencias física y primero se asegura en conocer la mente y el corazón del hombre que desee conquistarla y al parecer Diego habría pasado el filtro de la gaucha.

"Hace bastante que hablamos, es un hombre guapo. A mí me importa más lo que puede haber acá (Cabeza) y acá (Corazón), que lo que puede ser el físico", comenta Belén.

De esta forma, Belén Estévez fue vinculada al congresista Diego Bazán. Sin embargo, ahora salió al frente para aclarar que solo son amigos y ella sigue esperando su príncipe azul para poder convertirse en madre.